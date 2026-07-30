Volcadura de Autobús Deja Cuatro Heridos en la Carretera Veracruz-Alvarado; Conductor Huyó

Cuatro personas resultaron lesionadas después de que el camión de transporte foráneo donde iban a bordo volcara cuando circulaba sobre la carretera de Alvarado a Veracruz durante las primeras horas de este jueves 30 de julio.

Según los primeros reportes se indica que fue una unidad de la ruta Los Tuxtlas la que quedó volcada a un costado del tramo carretero después de perder el control.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Madre y su Bebé de un Año Mueren en Volcadura en la Carretera Veracruz-Alvarado

Según los datos recabados, presuntamente el conductor del camión que tenía pocos minutos de haber pasado el municipio alvaradeño pudo haberse quedado dormido o circular a exceso de velocidad, por lo que se sale del carril al acotamiento, realizó una maniobra para recuperar el camino, pero fue imposible y terminó volcando del lado contrario de la vía.

Es en ese momento que cuatro personas fueron reportadas como lesionadas, siendo atendidos por paramédicos que acudieron al punto como primeros respondientes para brindar los primeros auxilios a los lesionados en el lugar, y prepararlos para su posterior traslado a las instalaciones del hospital de Alvarado, para recibir atención médica especializada

Conductor responsable huyó tras la volcadura

Se dio a conocer que el operador de la unidad de transporte se fue del lugar con rumbo desconocido con la intención de evadir su responsabilidad, y serán las autoridades las que brinden mayor información si se logró dar o no con el paradero con al responsable.

Es importante recordar que el pasado 5 de marzo del año en curso, en esa misma zona de la carretera Veracruz-Alvarado en el km. 180, se registró otra volcadura con un camión también de la ruta Los Tuxtlas, donde lamentablemente murió la señora Rosario de Jesús de 32 años y su hija Aitana de un año de edad.