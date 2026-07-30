Accidentes

Volcadura de Autobús Deja Cuatro Heridos en la Carretera Veracruz-Alvarado; Conductor Huyó

La volcadura de un camión de transporte foráneo dejó cuatro personas lesionadas y daños materiales cuantiosos la mañana de este jueves en la carretera Veracruz-Alvarado.

Volcadura de autobús de transporte foráneo deja saldo de 4 personas lesionadas en la carretera Veracruz-AlvaradoVolcadura de autobús de transporte foráneo deja saldo de 4 personas lesionadas en la carretera Veracruz-Alvarado. Foto: N+

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Accidente en la carretera Veracruz-Alvarado: autobús vuelca y deja 4 heridos. El conductor huyó. Infórmate sobre este suceso.

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