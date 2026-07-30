Hallan Cuerpo de un Hombre con Signos de Violencia en Calles de Veracruz; Autoridades Investigan

En Jáltipan al sur de Veracruz, durante la tarde del miércoles 29 de julio fue localizado el cuerpo de un hombre a un costado de la calle Camino Verde, entre las vialidades Guadalupe Victoria y La Diana, en la colonia Rafael Murillo Vidal.

Este hallazgo generó una inmediata movilización de los cuerpos de emergencia, quienes se trasladaron al punto tras el reporte de este hallazgo para tomar conocimiento y resguardar la zona.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Hallan Cuerpo de un Hombre Sin Vida al Interior de un Terreno Baldío en Veracruz

Según los primeros reportes indican que la víctima fue encontrada abandonada sobre la guarnición y presentaba visibles huellas de violencia. Hasta el momento permanece en calidad de desconocido.

Los elementos de seguridad que atendieron el reporte se encargaron de acordonar el área. En tanto que personal de Servicios Periciales y de la Fiscalía General del Estado (FGE) se encargaron de realizar las diligencias correspondientes.

En el punto se realizaron las primeras averiguaciones, además de recabar indicios que puedan ayudar a esclarecer lo sucedido y posiblemente dar con él o los autores de este hecho violento. Se espera que en las próximas horas pueda ser identificada la persona localizada sin vida.

Otro hallazgo de una persona sin vida ocurrida hoy en Veracruz

Se reportó durante las primera horas de este día el hallazgo del cuerpo de un ahombre de aproximadamente 30 años de edad en las inmediaciones de un perro baldío terreno baldío en la zona norte de Veracruz, hecho que generó una fuerte movilización de cuerpos policiacos.

Personas que transitaban por la zona se encargaron de dar parte a las autoridades mediante la línea de emergencias 911. Hecho que movilizó a los elementos de seguridad a la avenida Miguel Ángel de Quevedo con la calle Allende, donde pudieron confirmar la presencia de un cadáver, y conforme al protocolo procedieron a realizar el acordonamiento de la zona.

Los primeros reportes indicaron que al momento del hallazgo, el hombre fallecido estaba sin playera y sin calzado, aunque no se detalló si el cuerpo presentaba huellas de violencia, por lo que se desconoce hasta el momento las causas de su fallecimiento, por estos e espera que en próximas horas las autoridades correspondientes amplíen la información de este suceso.

Elementos periciales acudieron al punto para llevar a cabo las diligencias correspondientes y proceder el levantamiento del cuerpo, mismo que fue llevado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Boca del Río.