Seguridad

Hallan Cuerpo de un Hombre con Signos de Violencia en Calles de Veracruz; Autoridades Investigan

Se informó por parte de las autoridades acerca del hallazgo de un cuerpo el cual presentaba signos de violencia. El hallazgo se dio en la colonia Rafael Murillo Vidal en Jáltipan.

Hallazgo de cuerpo sin vida genera movilziación policiaca en Jáltipan, VeracruzHallazgo de cuerpo sin vida genera movilización policiaca en Jáltipan, Veracruz. Foto: Cristina Juárez del Sue

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Descubren cuerpo en Jáltipan con signos de violencia. La víctima sigue sin identificar. Autoridades resguardan la zona y recaban pruebas para dar con los responsables.

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