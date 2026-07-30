Seguridad

Vinculan a Proceso al Presunto Feminicida de Elvia, Rescatista de Perros en Aguascalientes

Elvia fue asesinada el 27 de julio y el presunto responsable, su pareja, ya fue vinculado a proceso.

Vinculado a procesoAl señalado se le impuso la prisión preventiva oficiosa y justificada. Foto: Fiscalía de Aguascalientes

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Elvia, rescatista de perros, fue asesinada presuntamente por su pareja en Aguascalientes. Descubre más sobre este impactante caso.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+