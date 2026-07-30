Vinculan a Proceso al Presunto Feminicida de Elvia, Rescatista de Perros en Aguascalientes

La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes y la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Sexuales y de Género, obtuvo el auto de vinculación a proceso contra Pedro ‘N’, quien presuntamente asesinó a su pareja, Elvia Ramírez, de 60 años.

La víctima, asesinada en Calvillo, se dedicaba al rescate de perros y fue asesinada durante la madrugada del 27 de julio, dentro de un domicilio en la comunidad de San Tadeo.

Esto se sabe del feminicidio de Elvia Ramírez

De acuerdo con autoridades, Elvia presentaba quemaduras, las cuales fueron provocadas de manera directa por su pareja con quien tenía dos años de relación.

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Cuando sucedieron los hechos, Pedro ‘N’ también presentó lesiones y lo trasladaron a un hospital bajo custodia policial. Al ser dado de alta, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.

“Últimamente, de un mes para acá, diario discutían mucho. Le decía que la iba a matar, que no la iba a dejar para otro”, comentó Mary, trabajadora de Elvia.

Quienes convivieron día a día con la pareja, afirman que Pedro ‘N’ se volvía agresivo cuando estaba bajo los efectos del alcohol y de otras sustancias, por lo que Elvia consideraba llevarlo a un centro de rehabilitación, pues la situación se volvió insostenible

¿Qué procederá contra Pedro ‘N’?

Según autoridades, al señalado se le impuso la prisión preventiva oficiosa y justificada durante el desarrollo del proceso penal.

“De acuerdo con las investigaciones, todo ocurrió el 27 de julio de 2026 en un domicilio ubicado sobre la calle Libertad, en la comunidad de San Tadeo, perteneciente al municipio de Calvillo, Aguascalientes”, añade la Fiscalía.

Las indagatorias establecen que Pedro ‘N’, presuntamente, provocó un incendio en la habitación donde se encontraba la Elvia, impidiéndole salir. El caso tendrá un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.