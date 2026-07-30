Exalcalde de Villa González Ortega Muere Tras Fuerte Accidente Carretero en Zacatecas

En Villa González Ortega, Zacatecas, el expresidente municipal Ronaldo García Reyes perdió la vida en un accidente automovilístico sobre la carretera estatal 144. Quedó atrapado entre los restos de su unidad; autoridades ya investigan las causas del siniestro.

El exedil, quien encabezó la administración local durante el trienio 2021-2024, quedó atrapado entre los restos de su unidad tras el percance. Ante la situación, se solicitó la intervención de la Unidad Municipal de Protección Civil de General Pánfilo Natera, cuyos elementos utilizaron herramientas de rescate conocidas como las ‘quijadas de la vida’ para liberar el cuerpo de Ronaldo García Reyes.

Las autoridades correspondientes ya iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas que provocaron el siniestro.

Lamentan el fallecimiento del exalcalde de Villa González Ortega

Las autoridades municipales y vecinos expresaron sus condolencias a los familiares y amigos de García Reyes, reconociendo su labor durante su paso por la alcaldía. El cuerpo fue trasladado a servicios forenses para los trámites legales correspondientes.