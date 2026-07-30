Accidentes

Exalcalde de Villa González Ortega Muere Tras Fuerte Accidente Carretero en Zacatecas

Autoridades ya investigan las causas del siniestro mientras continúan las diligencias correspondientes.

Accidente carreteroEl cuerpo del exalcalde fue llevado a las instalaciones del Semefo. Foto: PC de Pánfilo Natera

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Impactante accidente en Zacatecas: el exalcalde de Villa González Ortega, Ronaldo García Reyes, fallece en la carretera estatal 144. Autoridades investigan las causas del siniestro.

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