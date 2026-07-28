Dominic Salió por Una Paleta y Desapareció en Jalisco; Ahora lo Buscan en Zacatecas

Dominic Gabriel Méndez Jiménez desapareció el pasado 15 de julio en Zapote del Valle, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. El adolescente, de 15 años, salió de su casa con permiso para comprar una paleta y desde entonces se desconoce su paradero. Tras las investigaciones, su familia lo está buscando en Zacatecas.

“Han sido los días más horribles de toda mi vida, ya que, pues, la verdad no sé si está con bien, si le están haciendo algo, si le están dando de comer, si está vivo”, comentó Mariana Jiménez, madre de Dominic.

¿Por qué buscan a Dominic en Zacatecas?

De acuerdo con Mariana, en la sábana de llamadas de Dominic aparece como última conexión Zacatecas, por lo que busca se difunda la fotografía de su hijo en noticias del estado.

Además, asegura que Dominic llevaba una vida tranquila, era un joven dedicado a su familia y nunca presentó conductas que hicieran pensar que enfrentaba algún riesgo. Afirma que, como miles de familias en el país, hoy les toca enfrentar una desaparición que jamás imaginaron vivir.

“Es muy buen niño, muy bien portado. No teníamos ningún problema con él”, agregó la señora Mariana.

La familia informó que el gobernador de Jalisco les aseguró que existe coordinación con las autoridades zacatecanas para continuar la búsqueda. Mientras esperan resultados, piden que en Zacatecas se intensifiquen las acciones, ya que consideran demasiado riesgoso trasladarse por cuenta propia y exponer a otro integrante de la familia.

Más que encontrar responsables, la familia dice que su prioridad es saber dónde está Dominic y que pueda regresar con vida. También solicita a cualquier persona que tenga información hacerla llegar, incluso de manera anónima, a las autoridades.

Dominic es delgado, moreno y mide 1 metro 67 cm. Tiene una cicatriz en medio de las cejas y una en la frente. Viste camisa azul marino y pantalón y tenis en color negro.