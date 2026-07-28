Desaparecidos

Dominic Salió por Una Paleta y Desapareció en Jalisco; Ahora lo Buscan en Zacatecas

Dominic fue visto por última vez en Tlajomulco, Jalisco. Sin embargo, su búsqueda se ha extendido hasta Zacatecas.

Dominic Gabriel Méndez JiménezDominic desapareció tras salir de su casa en Tlajomulco, Jalisco. Foto: Comisión de Búsqueda de Personas en Jalisco

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Dominic desapareció en Jalisco tras salir por una paleta. Su última conexión fue en Zacatecas. La familia pide ayuda para encontrarlo. ¿Sabes algo?

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