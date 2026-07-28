Joven se Lanza a Canal Para Rescatar a su Perro ‘Lucky’ en Guadalajara; Así se Vivió el Momento

Un joven y su perro fueron rescatados por bomberos de Guadalajara, luego de que el dueño descendiera a un canal para intentar salvar al can, que había caído al cuerpo de agua.

La historia de Ramón y su perro ‘Lucky’ es una muestra del vínculo que puede existir entre una mascota y su dueño. Durante la madrugada de este martes, el joven, de aproximadamente 28 años, salió en busca de su compañero de cuatro patas, quien escapó de su vivienda asustado por la tormenta y los rayos que azotaron la ciudad durante la noche.

Desesperado por encontrarlo, Ramón se llevó una desagradable sorpresa al ver que su perro y compañero de vida se encontraba flotando al fondo de un canal ubicado sobre la avenida Luis Covarrubias, al cruce con la calle José Escobar, en la colonia Valentín Gómez Farías del municipio de Guadalajara. El joven decidió lanzarse para rescatar a ‘Lucky’.

Foto: N+

Así se llevó a cabo el rescate

Sin pensarlo dos veces, el joven descendió al cuerpo de agua, quedando ambos al fondo del canal sin poder salir. Fue ahí donde comenzó no solamente la desesperación, sino también la angustia, pensando que por la hora nadie podría escucharlos.

El amor de Ramón a su perro quedó más que plasmado, luego de que vecinos relataron que los gritos de auxilio de este joven no eran precisamente para que lo rescataran a él, lo que pedía era apoyo para que su perro pudiera estar de nuevo en superficie firme.

Colonos los apoyaron lanzando una soga para al menos mantenerlo cerca de la orilla del canal. Fueron un par de reportes hechos a la cabina del 911 los que movilizaron a bomberos y rescatistas de Guadalajara, quienes, destrozando la malla ciclónica y de inmediato comenzaron con el descenso para el rescate.

Sin preocuparle su estado físico por las bajas temperaturas que alcanzó al estar flotando en la helada agua, lo que Ramón hizo fue pedir una chamarra para abrigar a su compañero fiel. Fueron verdaderos momentos de angustia los que pasaron los dos mejores amigos.

Finalmente, la historia tuvo un final feliz y Ramón pudo regresar a casa con ese perro que durante cuatro años lo ha acompañado, desde aquel día que, siendo cachorro, ‘Lucky’ le fue entregado como regalo de cumpleaños.