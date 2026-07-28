Sociedad

Joven se Lanza a Canal Para Rescatar a su Perro ‘Lucky’ en Guadalajara; Así se Vivió el Momento

Ramón no dejó a su mascota y mejor amigo solo, sino que se lanzó al agua sin importarle las consecuencias.

Perro y joven rescatadosRamón y Lucky regresaron juntos a casa. Foto: N+

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Ramón arriesga todo por su perro Lucky en un canal de Guadalajara. La conexión entre dueño y mascota lleva a un rescate heroico. Conoce los detalles de esta emotiva historia.

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