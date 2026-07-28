Trump y Netanyahu Se Reúnen en la Casa Blanca Hoy: Así Fue el Encuentro
Trump y Netanyahu se reunieron en medio de tensiones con Irán; así fue el encuentro, según la Casa Blanca
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Trump y Netanyahu se reunieron en medio de tensiones con Irán; así fue el encuentro, según la Casa Blanca
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió hoy, 28 de julio de 2026, con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en la Casa Blanca; así fue el encuentro.
Se trató de su primer encuentro presencial desde el inicio del conflicto con Irán.
La reunión se llevó a cabo en un contexto de la crisis en Medio Oriente y por las diferencias que han surgido entre ambos gobiernos respecto al rumbo del conflicto.
Luego de la reunión, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó que el mandatario estadounidense también sostuvo un acercamiento con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.
De acuerdo con la funcionaria, ambos encuentros fueron "positivos y productivos".
Previo a la reunión, Donald Trump manifestó su inconformidad luego de que se difundieran versiones sobre los temas que Benjamín Netanyahu planeaba abordar durante la conversación, en N+ te compartimos los detalles: Trump Revela Conversaciones con Irán Antes de Reunirse con Netanyahu en La Casa Blanca.
Al ser cuestionado sobre reportes relacionados con una instalación subterránea vinculada al programa nuclear iraní, el presidente estadounidense señaló que no necesitaba que el líder israelí le explicara esa información y sugirió que Netanyahu buscaba mantener a Estados Unidos involucrado en el conflicto.
FBPT