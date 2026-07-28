Internacional

Trump y Netanyahu Se Reúnen en la Casa Blanca Hoy: Así Fue el Encuentro

Trump y Netanyahu se reunieron en medio de tensiones con Irán; así fue el encuentro, según la Casa Blanca

El primer ministro israelí, Benjamin NetanyahuEl primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reunió con el presidente Donald Trump este martes 28 de julio de 2026. Foto: Reuters

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