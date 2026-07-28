Trump y Netanyahu Se Reúnen en la Casa Blanca Hoy: Así Fue el Encuentro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió hoy, 28 de julio de 2026, con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en la Casa Blanca; así fue el encuentro.

Se trató de su primer encuentro presencial desde el inicio del conflicto con Irán.

La reunión se llevó a cabo en un contexto de la crisis en Medio Oriente y por las diferencias que han surgido entre ambos gobiernos respecto al rumbo del conflicto.