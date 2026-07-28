Internacional

Vicente Carrillo No Alcanza Acuerdo con EUA: Citan a 'El Viceroy' a Nueva Audiencia

La jueza Joan Azrack citó a Vicente Carrillo, 'El Viceroy', a una nueva audiencia el 20 de octubre tras no cerrarse un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía de EUA

Vicente Carrillo No Alcanza Acuerdo con EUA Citan a El Viceroy a Nueva AudienciaVicente Carrillo Fuentes, alias 'Viceroy', líder del cartel de Juárez, fue detenido en la ciudad de Torreón y trasladado al hangar de la PGR. Foto: Cuartoscuro / Archivo

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