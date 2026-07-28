Vicente Carrillo No Alcanza Acuerdo con EUA: Citan a 'El Viceroy' a Nueva Audiencia

La jueza federal Joan Azrack citó este martes al narcotraficante mexicano Vicente Carrillo, conocido como 'El Viceroy', a una nueva audiencia previa al juicio programada para el 20 de octubre, luego de que la defensa y la Fiscalía de Estados Unidos no lograran cerrar un acuerdo de culpabilidad.

La audiencia técnica se realizó en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York y tuvo una duración aproximada de diez minutos.

Durante la sesión, ambas partes describieron como productivas las conversaciones en torno a un posible acuerdo, aunque solicitaron a la magistrada una prórroga adicional de tres meses para continuar las negociaciones. Carrillo, de 63 años, se mostró de acuerdo con la nueva extensión al ser consultado por la jueza.

El acusado permanece en un centro de detención en Brooklyn desde su extradición a Estados Unidos el año pasado. A la audiencia asistió vestido con el uniforme caqui de reo y una camiseta de color naranja.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Defensa de "El Viceroy" Negocia Posible Acuerdo de Culpabilidad con EUA

Lo que hay que saber del caso

Vicente Carrillo, 'El Viceroy', fue extraditado a Estados Unidos en febrero de 2025 junto con Rafael Caro Quintero.

Se declaró no culpable de todos los cargos en febrero del año pasado.

La Fiscalía adelantó que no pedirá la pena de muerte; el acusado enfrenta como pena máxima la cadena perpetua.

La nueva audiencia previa al juicio quedó fijada para el 20 de octubre.

En México ya fue sentenciado a 48 años de prisión tras dos condenas consecutivas de más de 20 años cada una.

Desde su detención, la jueza Azrack ha otorgado varias prórrogas a ambas partes para avanzar en las negociaciones del acuerdo de culpabilidad, con el que Carrillo evitaría ir a juicio.

La extradición de Carrillo y de Caro Quintero, ocurrida en febrero de 2025, se dio en un contexto de mayor presión del gobierno de Estados Unidos hacia México en materia de combate al narcotráfico.

CT