Accidentes

Padre e Hijo Sufren Graves Quemaduras por Incendio; son Trasladados desde Jilotlán a Guadalajara

Un hombre y su hijo de 7 años sufrieron graves quemaduras tras un incendio al manipular gasolina en Jilotlán de los Dolores, Jalisco

TrasladoUn padre y su hijo sufrieron graves quemaduras tras un incendio en Jilotlán. Foto: SAMU Jalisco

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Impactante accidente en Jilotlán: un hombre y su hijo de 7 años con quemaduras severas. Trasladados en helicóptero a Guadalajara. Detalles aquí.

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