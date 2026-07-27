Padre e Hijo Sufren Graves Quemaduras por Incendio; son Trasladados desde Jilotlán a Guadalajara

Un hombre y su hijo de 7 años sufrieron quemaduras graves después de que se incendiaron mientras estaban manipulando gasolina en el municipio de Jilotlán de los Dolores, Jalisco.

Ambos fueron trasladados a bordo de un helicóptero del equipo de Aerotransportacion Vital de Emergencias (AVE) del SAMU Jalisco, hacia un hospital de tercer nivel en Guadalajara.

El equipo médico recibió el llamado de auxilio de autoridades de Jilotlán de los Dolores después de que el hombre, de mayor edad, y su hijo, sufrieron el accidente en su domicilio.

El menor de 7 años sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo

De acuerdo con los médicos, el menor presentó quemaduras en el 90% de su cuerpo, mientras que el padre en el 60%. El estado de salud de ambos es grave, por lo que se requirió el traslado por helicóptero.

El equipo médico, antes de realizar el vuelo, reguló a los pacientes para evitar algún riesgo, posteriormente se coordinó con el Hospital Civil Nuevo.

El menor, por su edad y su condición, fue entregado a la Unidad de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes con Quemaduras del hospital antes mencionado, que es catalogado como un referente nacional en el manejo de este tipo de emergencias.