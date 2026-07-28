Reportan Fuga de Combustible en la Zona Metropolitana de Guadalajara; Esto se Sabe

La mañana de este martes 28 de julio se registró una fuga de combustible en el cruce de avenida del Bosque y la carretera a Nogales, a la altura del poblado de La Primavera, en el municipio de Zapopan. La emergencia movilizó a diferentes corporaciones para atender el incidente y evitar riesgos para la población.

De acuerdo con la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, en el lugar trabajan elementos de Pemex y Bomberos de Zapopan. Las autoridades informaron que la situación se encuentra bajo control y que, de manera preliminar, la fuga habría sido provocada por una toma clandestina, por lo que ya se realizan las investigaciones correspondientes.

Fugas de combustible en la Zona Metropolitana de Guadalajara

Cabe recordar que el pasado 19 de julio se registró otra fuga de combustible en la Zona Metropolitana de Guadalajara, específicamente en el municipio de Tlajomulco. El incidente provocó la evacuación preventiva de varias familias y una intensa movilización de cuerpos de emergencia, cuyas labores se prolongaron por más de tres horas.