Seguridad

Reportan Fuga de Combustible en la Zona Metropolitana de Guadalajara; Esto se Sabe

De nueva cuenta, se reportó una fuga de combustible en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Bomberos trabajan en la zona junto al personal de Pemex.

Toma de gasolinaLa fuga de combustible se mantiene bajo control. Foto: N+

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Fuga de combustible en la Zona Metropolitana de Guadalajara: bomberos y Pemex trabajan en la carretera a Nogales. Todo bajo control, pero el huachicoleo podría ser la causa. Más información aquí.

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Fuga de Combustible en Carretera a Nogales: Lo que Sabemos