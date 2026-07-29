Seguridad

Roban 180 Mil Pesos de Inscripciones durante Asalto en Escuela Primaria de Puebla

Sujetos armados irrumpieron el proceso de inscripción y asaltaron a padres de familia en la Escuela Primaria Federal Hermanos Serdán de Acajete.

Asalto en la Escuela Primaria Federal Hermanos Serdán en Acajete, Puebla.Escuela Primaria Federal Hermanos Serdán en Acajete, Puebla. Foto: Google Maps

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Impactante robo en primaria de Acajete: sujetos armados se llevan 180 mil pesos y celulares. Una madre resultó herida. Descubre cómo ocurrió este crimen.

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