Roban 180 Mil Pesos de Inscripciones durante Asalto en Escuela Primaria de Puebla

Un grupo armado cometió un asalto en la Escuela Primaria Federal Hermanos Serdán ubicada en el municipio de Acajete en Puebla, los hombres despojaron a los madres y padres de familia de aproximadamente 180 mil pesos correspondientes a las cuotas de inscripción.

Los hechos ocurrieron el pasado 27 de julio, cuando el comité escolar realizaba el proceso de inscripciones de alumnos para el próximo ciclo escolar. De acuerdo a testigos, una mujer ingresó a la institución para solicitar información sobre el procedimiento de inscripción y luego se retiro, sin embargo, la notaron sospechosa.

Sujetos armados cometen asalto en Escuela Primaria Hermanos Serdán de Acajete, Puebla

Minutos después, los tres sujetos encapuchados irrumpieron la primaria y amagaron a los padres de familia, docentes y directivos con sus armas de fuego.

Una madre de familia presentó una crisis nerviosa debido al asalto en la Escuela Primaria Hermanos Serdán por lo que los delincuentes procedieron a golpearla para que dejará de gritar, mientras que exigían el dinero en efectivo y dispositivos móviles.

Se sabe que los hombres se lograron llevar una cantidad aproximada de 180 mil pesos y cinco celulares de las personas quienes se encontraban realizando el trámite de inscripción en ese momento.

Luego de concluir con el atraco, los sujetos procedieron a darse a la fuga a bordo de tres motocicletas y un vehículo color blanco. Una vez que se retiraron del lugar, los afectados pidieron ayuda al número de emergencias.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Señalan a Maestro de Presunto Abuso en Primaria de Puebla; Padres Impiden Graduación

Investigan robo en Primaria de Acajete, Puebla; Madre de familia resultó lesionada

Al lugar arribaron paramédicos de Tepatlaxco de Hidalgo para atender a la mujer quien resulto agredida por los delincuentes, mientras que elementos de la Policía Municipal de Acajete y la Policía Estatal procedieron a realizar un operativo para dar con los responsables.

Los oficiales recabaron las entrevistas correspondientes y posteriormente, padres y madres de familia acudieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) para proceder con la denuncia correspondiente para dar con los responsables; Hasta el momento no se ha reportado ninguna detención por el caso.

Con información de N+

MCS