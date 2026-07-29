Cutzamala Hoy 29 de Julio 2026: ¿Cuál Es el Nivel de Agua ante Temporada de Lluvias?

La temporada de lluvias ha generado tormentas en varios estados del país, factor que beneficia al Sistema Cutzamala; en N+, te informamos cuál es el nivel del agua en las presas hoy, 29 de julio de 2026.

¿Qué es el Sistema Cutzamala?

El Sistema Cutzamala abastece de agua potable a casi la cuarta parte que se consume en Ciudad de México (CDMX) y algunas zonas de Estado de México.

El Cutzamala cuenta con 3 principales presas que en total almacenan 782,521,000 metros cúbicos de agua, y son las siguientes:

Villa Victoria: Con capacidad de 185.731 millones de metros cúbicos de agua. Valle de Bravo: Con capacidad de 394.390 millones de metros cúbicos de agua. El Bosque: Con capacidad de 202.400 millones de metros cúbicos de agua.

¿Cuál es el nivel de agua en Cutzamala hoy?

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Sistema Cutzamala cuenta hoy con 73.61% de su capacidad total, es decir, 572,461,000 metros cúbicos de agua.

Para que el Cutzamala se recupere al 100% de su capacidad, faltaría el 26.39%, correspondiente a 210,060,000 metros cúbicos de agua.

Cabe destacar que junio de 2026, el Sistema Cutzamala cerró con el 69.51% de su capacidad total, lo que quiere decir que por las lluvias, ha recuperado su nivel de agua en casi 4%.

La Comisión Nacional del Agua prevé que la temporada de ciclones 2026 termine hasta noviembre de 2026, momento en que oficialmente finalizarían las lluvias fuertes, en México.

RMT