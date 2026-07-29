Medio Ambiente

Cutzamala Hoy 29 de Julio 2026: ¿Cuál Es el Nivel de Agua ante Temporada de Lluvias?

Aquí te decimos cuánta agua hay en el Cutzamala hoy, 29 de julio de 2026, en plena temporada de lluvias

Nivel de agua en el Sistema CutzamalaSistema Cutzamala. Foto: Reuters | Archivo

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Conoce el nivel actual del Cutzamala hoy. ¿Podrá la temporada de lluvias llevarlo al 100%? Infórmate sobre la situación hídrica en México.

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