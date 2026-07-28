UNAM Alerta por Superbacteria Mortal: Se Puede Transmitir de Animales a Humanos

Científicos del Centro de Ciencias Genómicas (CCG), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), descubrieron nuevas características de una superbacteria mortal, que puede transmitirse de una especia a otra; aquí los detalles del resultado del estudio encabezado por el investigador Santiago Castillo Ramírez.

¿Cuál es la superbacteria mortal?

La Dirección General de Comunicación Social de la UNAM, publicó un boletín hoy, 28 de julio de 2026, en el que detalló los resultados del estudio sobre una superbacteria, liderado por Santiago Castillo Ramírez, investigador del Centro de Ciencias Genómicas, campus Morelos.

Se trata de la bacteria Acinetobacter baumannii, que, además de ser resistente a los antibióticos, dejó de ser un patógeno hospitalario para convertirse en una amenaza global presente en varias fuentes.