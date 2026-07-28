Ciencia y Tecnología

UNAM Alerta por Superbacteria Mortal: Se Puede Transmitir de Animales a Humanos

Esto es lo que se sabe sobre una superbacteria, resistente a los antibióticos y que está en todos ladou

Muestra de bacteria en laboratorio de microbiologíaMuestra de bacteria en laboratorio de microbiología. Foto: Reuters | Archivo

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Científicos de la UNAM descubren que la bacteria Acinetobacter baumannii, una amenaza global, se encuentra en 95 fuentes. ¿Cómo nos afecta?

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