Ciencia y Tecnología

Experimento en Casa: ¿Cómo Fabricar una Nube con una Botella de Plástico?

¿Buscas un experimento sencillo para realizar en casa? Te contamos cómo fabricar una nube con una botella de plástico

Botella de plástico¿Cómo fabricar una nube con una botella de plástico? Foto: Pexels

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Explora la ciencia detrás de las nubes con un experimento en casa. Solo necesitas una botella de plástico y algunos materiales simples.

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