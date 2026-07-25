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Colocarán Placa con el Nombre de Tadej Pogacar en Una de las Curvas del Alpe d'Huez

El ciclista esloveno ganó la etapa 19 del Tour de Francia y además destrozó el récord que desde hace 31 años había impuesto Marco Pantani

Tadej Pogacar inscribió su nombre en una de las curvas del Alpe d'HuezTadej Pogacar inscribió su nombre en una de las curvas del Alpe d'Huez. Foto: Reuters

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El esloveno Tadej Pogacar destroza el récord de Marco Pantani en Alpe d'Huez y comparte la curva 10 con Bernard Hinault. Un nuevo capítulo en el ciclismo mundial.

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