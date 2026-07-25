Colocarán Placa con el Nombre de Tadej Pogacar en Una de las Curvas del Alpe d'Huez

El esloveno Tadej Pogacar, considerado el mejor ciclista de la historia, tendrá una placa en la curva 10 de las 21 que conducen a la cima del Alpe d'Huez, tras ganar este viernes la etapa 19 del Tour de Francia.

El líder del UAE Team Emirates compartirá el lugar con el francés Bernard Hinault, ganador de esa cumbre en 1986, informaron este sábado.

Como todos los vencedores de Alpe d'Huez, el esloveno tendrá derecho a inscribir su nombre en uno de los virajes míticos.

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Destroza la marca

Las autoridades de la ciudad han decidido concederle la número 10, que compartirá con el último francés que ganó el Tour de Francia hace 41 años.

Hinault se impuso hace 40 en la mítica etapa y su nombre figura desde entonces en la curva número 10, en la que ahora estará inscrito el nombre del esloveno.

Desde ahora la compartirá con un Pogacar que este viernes se impuso vestido de amarillo y, además, batió el récord de ascenso a la cima, que desde 1995 tenía el italiano Marco Pantani.

El esloveno efectuó el ascenso en 35:27 minutos, mientras que el récord de Pantani era de 36:40, rompiendo la marca por 73 segundos.

ICM