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Vozinha, el Portero de Cabo Verde, Ficha por Club de Latinoamérica; ¿Cuál Es?

El portero caboverdiano que brilló en el Mundial 2026 y se robó el corazón de miles de aficionados ya tiene nuevo club

Vozinha, el portero de Cabo Verde. Foto: ReutersVozinha, el portero de Cabo Verde. Foto: Reuters

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