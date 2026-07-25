Vozinha, el Portero de Cabo Verde, Ficha por Club de Latinoamérica; ¿Cuál Es?

El portero caboverdiano Josimar José Évora Dias, mejor conocido como Vozinha, fichó por el club Colo Colo de la Primera División de Chile, luego de su actuación histórica en el Mundial 2026.

"Vozinha, te esperamos en el Estadio Monumental", publicó el club chileno a través de su cuenta de Instagram.

Colo Colo retoma este viernes la disputa de la liga chilena, en la que tiene diez puntos de ventaja, con el encuentro de local en el estadio Monumental ante Deportes Limache.

¿Quién es Vozinha, el portero que se robó el corazón de aficionados en Mundial 2026?

El jugador, que se ganó 30 millones de seguidores en Instagram debido a su actuación en la Copa del Mundo, se encontraba libre tras culminar su vínculo con el Chaves de la segunda división de Portugal.

El interés en el guardameta habría provenido del presidente del club albo, Aníbal Mosa, según destacan medios chilenos, luego de que no se concretara el arribo del uruguayo Santiago Mele, que eligió la oferta del argentino Independiente.

Vozinha disputó cuatro partidos con Cabo Verde en la Copa del Mundo, en los que recibió cinco goles, destacando en el empate 0-0 ante la actual campeona España, con quien compartió el grupo H.

La selección africana hizo historia clasificando a la nueva ronda de 32 en su debut mundialista, y el meta también se lució con atajadas ante la finalista Argentina, que venció en tiempo extra 3-2 para avanzar a octavos.

Colo Colo retoma este viernes la disputa de la liga chilena, en la que tiene diez puntos de ventaja, con el encuentro de local en el estadio Monumental ante Deportes Limache.

Con información de: EFE

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