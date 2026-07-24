Deportes

¿Qué Mexicanas Estarán en la Velada del Año 2026 y Contra Quién Pelean?

Dos de los diez combates de la Velada del Año, contarán con presencia mexicana; dos creadoras de contenido de México protagonizarán combates en el evento

Samy Rivers, creadora de contenidoFoto: Getty Images
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