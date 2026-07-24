¿Qué Mexicanas Estarán en la Velada del Año 2026 y Contra Quién Pelean?

El fenómeno global del boxeo entre creadores de contenido regresa con la sexta edición de La Velada del Año 2026, organizada por el streamer español Ibai Llanos. La cita tendrá lugar este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja de Sevilla, España, donde diez combates estelares medirán a personalidades de internet de habla hispana.

Entre la baraja de peleadores, la representación mexicana estará encabezada por dos creadoras digitales que subirán al cuadrilátero con el objetivo de llevarse la victoria ante el público europeo: Samy Rivers y Natalia MX.

Las Protagonistas Mexicanas y Sus Rivales

Samy Rivers vs. RoRo

La streamer regiomontana Samy Rivers (Samy Rivera) vuelve a ser una de las grandes atracciones del cartel. Tras su histórica participación en ediciones anteriores, Rivers demostró su capacidad física y garra sobre el ring. En esta ocasión, la creadora mexicana protagonizará uno de los duelos femeninos más esperados de la velada cuando se mida cara a cara ante la popular creadora de contenido española RoRo (RoRo Bueno).

Rivers intentará imponer su experiencia previa en el boxeo amateur para sumar un triunfo más a su trayectoria en el evento.

Natalia MX vs. Clersss

Por su parte, Natalia MX hará su debut oficial en La Velada del Año. Con una fuerte presencia en redes sociales, la mexicana asumió el reto de ponerse los guantes por primera vez en un escenario internacional.

Su rival será la streamer y creadora de contenido española Clersss (Clara Merino), quien cuenta con una amplia base de seguidores en plataformas como TikTok. Este pleito marcará la primera prueba de fuego para ambas en el boxeo amateur.