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LeBron James Ya Tiene Nuevo Equipo en NBA y Revela Dónde Jugará la Siguiente Temporada

LeBron James tomó su decisión y compartió a qué equipo se unirá por dos temporadas

LeBron James eligió un nuevo equipo.LeBron James eligió un nuevo equipo. Foto: AP

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