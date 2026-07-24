LeBron James Ya Tiene Nuevo Equipo en NBA y Revela Dónde Jugará la Siguiente Temporada

LeBron James ya tiene un nuevo equipo en la NBA, en N+ te compartimos en dónde jugará la siguiente temporada.

El basquetbolista anunció que continuará su carrera con los Philadelphia 76ers, equipo con el que buscará conquistar un nuevo campeonato.

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A través de sus redes sociales expresó: "Creo que puedo ayudar a convertir a los Philadelphia 76ers en un equipo campeón y estoy muy emocionado de motivar a una nueva afición y comenzar este increíble viaje por última vez".

El cuatro veces campeón de la NBA informó firmó un contrato por dos temporadas. En el mensaje que compartió por medio de redes sociales, expresó su entusiasmo por iniciar una nueva etapa y aseguró que todavía siente la motivación por competir al más alto nivel.

¿Por qué decidió seguir jugando?

LeBron James reveló que al concluir la temporada anterior, llegó a pensar que había disputado el último partido de su carrera y necesitó varias semanas para reflexionar sobre su futuro.

El basquetbolista explicó que se preguntó si aún conservaba la pasión por el deporte y concluyó que todavía tiene el deseo de entrenar, competir y luchar por otro título.

Asimismo, señaló que su decisión no estuvo motivada por razones económicas, sino por la oportunidad de seguir compitiendo al máximo nivel antes de poner fin a su carrera.

FBPT