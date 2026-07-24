Última Carrera de Isaac del Toro: ¿Cuándo Termina el Tour de Francia 2026 y Cómo Es Etapa 21?

El ciclista mexicano Isaac del Toro está por culminar una participación histórica, y para que sepas cuándo termina el Tour de Francia 2026, acá te decimos la fecha y horario de la Etapa 21 y cómo es la última carrera de la competencia para que no te la pierdas.

Tras 19 etapas, el atleta originario de Ensenada, Baja California se mantiene en la tercera posición general de 'La Grand Boucle', además de que continúa portando el maillot blanco al posicionarse como el mejor joven de la competición francesa.