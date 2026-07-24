Última Carrera de Isaac del Toro: ¿Cuándo Termina el Tour de Francia 2026 y Cómo Es Etapa 21?
Checa cuándo y a qué hora es la Etapa 21 del Tour de France 2026, la carrera final para saber en qué lugar quedó Isaac del Toro
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Checa cuándo y a qué hora es la Etapa 21 del Tour de France 2026, la carrera final para saber en qué lugar quedó Isaac del Toro
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El ciclista mexicano Isaac del Toro está por culminar una participación histórica, y para que sepas cuándo termina el Tour de Francia 2026, acá te decimos la fecha y horario de la Etapa 21 y cómo es la última carrera de la competencia para que no te la pierdas.
Tras 19 etapas, el atleta originario de Ensenada, Baja California se mantiene en la tercera posición general de 'La Grand Boucle', además de que continúa portando el maillot blanco al posicionarse como el mejor joven de la competición francesa.
La rodada por el país francés, que es la carrera de ciclismo más importante del mundo, termina este domingo 26 de julio 2026, con la etapa 21, la cual está programada para iniciar a las 16:15 horas, tiempo local, es decir a las 8:15 de la mañana en el centro de México.
La carrera tiene una duración aproximada de 3 horas, por lo que se estima que la llegada a la meta de los ciclistas suceda alrededor de las 19:25 hora local, es decir a las 11:25 de la mañana, horario del centro de México.
En este contexto, los resultados finales, el ganador y en qué lugar quedó Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026 se conocerán el domingo 26 de julio alrededor de las 11:30 de la mañana en CDMX, de acuerdo con las estimaciones.
La última etapa del Tour de Francia 2026 es un recorrido llano de 132.5 kilómetros, que sale de la población francesa de Thoiry y llega a los Campos Elíseos de París. Este es el mapa de la carrera final:
La Etapa 21 se considera como el paseo triunfal de París y termina como una batalla sprint en la capital francesa, que sirve como un homenaje al líder portador del maillot amarillo, así como el resto de ganadores como es el caso de Isaac del Toro.
PPP