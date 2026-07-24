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Última Carrera de Isaac del Toro: ¿Cuándo Termina el Tour de Francia 2026 y Cómo Es Etapa 21?

Checa cuándo y a qué hora es la Etapa 21 del Tour de France 2026, la carrera final para saber en qué lugar quedó Isaac del Toro

Consulta Cuándo Termina Isaac del Toro el Tour de Francia 2026Isaac del Toro porta el maillot blanco en el Tour de Francia 2026. Foto: Reuters

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