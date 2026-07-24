¿Pegará en México? Genevieve Podría Ser el Primer Huracán Categoría 3 de la Temporada 2026

La depresión tropical Siete-E, que se formó este viernes 24 de julio de 2026 en el océano Pacífico, evolucionará esta misma tarde en la tormenta Genevive, pero además se espera que se convierta en un poderoso huracán categoría 3 en los próximos días, de acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Este ciclón es el séptimo de la actual temporada en el Pacífico, pues en este litoral ya se formaron las tormentas Amanda, Boris, Cristina, Douglas y Elida, así como el huracán Fausto.

La depresión tropical Siete-E se formó a 975 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 55 km/h y rachas de 75 km/h, y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 19 km/h.

Genevieve será un huracán categoría mayor

De acuerdo con las previsiones del SMN, organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la depresión tropical Siete-E seguirá evolucionando hasta convertirse en huracán categoría 3. Este es el pronóstico para los siguientes días:

24 de julio, 18:00 horas: tormenta tropical, a 850 km al sur-suroeste de Punta Maldonado, Guerrero.

25 de julio, 06:00 horas: tormenta tropical, a 815 km al sur-suroeste de Técpan de Galeana, Guerrero.

25 de julio, 18:00 horas: tormenta tropical, a 790 km al sur-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán.

26 de julio, 06:00 horas: Huracán categoría 1, a 810 km al suroeste de Punta San Telmo.

26 de julio, 18:00 horas: Huracán categoría 2, a 840 km al suroeste de Playa Perula, Jalisco.

27 de julio, 06:00 horas: Huracán categoría 3, a 875 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

28 de julio, 06:00 horas: Huracán categoría 3, a 825 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas.

29 de julio, 06:00 horas: Huracán categoría 2, a 950 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas.

¿Pegará en México?

Según los datos de pronóstico, el ciclón tropical no pegará en México. El SMN expuso que el sistema tampoco genera efectos en el país.

Además, debido a su distancia y trayectoria no se emitieron recomendaciones, ya que “no representa peligro para México”, dijo.

Los huracanes y sus categorías

Los huracanes se clasifican en categorías del 1 al 5, según la intensidad de sus vientos y los efectos que provocan. La 5 es la categoría de mayor intensidad de la escala Saffir-Simpson.

Las partes principales de un huracán son el ojo, la pared del ojo y las bandas nubosas:

Ojo: Es la zona central de huracán que tiene vientos más débiles y menor nubosidad

Pared del ojo: Es la región con nubes densas y vientos más intensos

Bandas nubosas: Son las estructuras en forma de espiral que rodean el ojo

Las cinco categorías de los huracanes son las siguientes; cuando llegan a la categoría 3 o superior se consideran huracanes mayores y pueden causar daños devastadores.

Categoría 1: Vientos de 119-153 km/h

Categoría 2: Vientos de 154-177 km/h

Categoría 3: Vientos de 178-208 km/h

Categoría 4: Vientos de 209-251 km/h

Categoría 5: Vientos mayores a 252 km/h

SPB