Pronóstico del tiempo

¿Pegará en México? Genevieve Podría Ser el Primer Huracán Categoría 3 de la Temporada 2026

La Comisión Nacional del Agua prevé que la depresión tropical Siete-E se transforme en un poderoso huracán en el Pacífico

Efectos de la tormenta Raymond en Acapulco, Guerrero, en octubre 2025. Foto: Cuartoscuro | ArchivoEfectos de la tormenta Raymond en Acapulco, Guerrero, en octubre 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Atención: Genevieve podría convertirse en un huracán categoría 3, según el SMN. Conoce el pronóstico completo aquí.

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¿Huracán Genevieve Tocará México? Podría Ser el Primero de Categoría 3 de la Temporada 2026