¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León para Hoy 24 de Julio de 2026? Pronóstico del Tiempo

Las temperaturas en la zona metropolitana de Monterrey amanecieron entre 23 °C y 25 °C, con un ambiente agradable para iniciar el día, cielo nublado y calidad del aire aceptable en las estaciones de San Nicolás y San Bernabé, mientras que en el resto de los puntos de monitoreo se reporta buena.

Para el resto de este viernes se espera cielo medio nublado, una temperatura máxima de 33 °C y 16 % de probabilidad de lluvia durante la tarde. La masa de precipitaciones se ha desplazado hacia el estado de Coahuila.

Durante la noche del jueves, la tormenta "Bertha" se disipó sobre territorio de Texas, aunque sus remanentes dejaron lluvias en Monterrey durante la medianoche. Actualmente, las precipitaciones continúan en Coahuila como parte de los últimos remanentes del sistema.

Seguirán lluvias en México

Para el sábado y domingo se pronostican cielos medio nublados por la mañana y soleados por la tarde, con un incremento en las temperaturas hasta los 36 °C.

A partir del lunes, el termómetro volverá a alcanzar los 38 °C, con cielo mayormente soleado durante toda la próxima semana. Además, las lluvias se alejarán del noreste del país durante los siguientes siete días, dando paso al regreso de las condiciones típicas de la canícula.

En el océano Pacífico, una zona de inestabilidad con 100 % de probabilidad de desarrollo ciclónico se mantiene frente a las costas de Oaxaca. Se prevé que en las próximas horas evolucione al siguiente ciclón tropical de la temporada. Por el momento, el sistema permanece alejado del territorio nacional y no representa un riesgo para México, aunque continúa bajo vigilancia.

En territorio mexicano, canales de baja presión sobre el noroeste, occidente y sureste del país, así como una vaguada que cruza por Nuevo León, mantendrán la probabilidad de lluvias a lo largo de la Sierra Madre Occidental, el occidente y el sur del país, un comportamiento característico de la temporada de canícula.