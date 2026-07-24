Pronóstico del tiempo

¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León para Hoy 24 de Julio de 2026? Pronóstico del Tiempo

Entérate del pronóstico del clima en Nuevo León con el meteorólogo Mauro Morales.

Monterrey por las mañanasLluvias en Nuevo León. Foto: N+

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¿Cómo estará el clima en Nuevo León hoy? Cielo nublado y temperaturas agradables en Monterrey. Prepárate para un fin de semana caluroso con hasta 36 °C. Descubre más con el meteorólogo Mauro Morales.

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