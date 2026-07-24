Movilidad

Adiós, Tráfico: Bicicleta Gana Terreno en CDMX

La Caravana Ciclista acompaña a principiantes que buscan dejar atrás largos trayectos en Metro y comenzar a utilizar la bicicleta.

Ciclistas encuentran en la bici una alternativa al tráfico.Ciclistas encuentran en la bici una alternativa al tráfico. Foto: Archivo | Cuartoscuro

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La CDMX contempla invertir 500 millones de pesos en infraestructura ciclista entre 2025 y 2030, mientras usuarios piden mayor seguridad y conectividad

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