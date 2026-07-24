Caso Dafne Zapata: Danna Yanina "N" Acusa Haber Sido Privada de la Libertad y Manipulada

La defensa de Danna Yanina “N”, joven imputada por el delito de feminicidio en el caso de Dafne Zapata Quintos, informó que la jueza ordenó al Ministerio Público iniciar una investigación derivada de una denuncia presentada por la propia imputada, quien asegura haber sido privada de la libertad y manipulada tras los hechos ocurridos el pasado jueves.

Durante la audiencia celebrada en el Centro Integral de Justicia de Altamira, el abogado de la joven señaló que desde el martes intentaron presentar la denuncia, pero no fue recibida por las autoridades ministeriales, situación que finalmente fue atendida por instrucción de la autoridad judicial.

Defensa acusa privación de la libertad y manipulación

De acuerdo con el litigante, Danna Yanina relató que, después de los hechos, fue llevada a declarar ante la Fiscalía y posteriormente trasladada con engaños, pues le habrían asegurado que contaba con la autorización de su padre. La defensa sostiene que la joven permaneció privada de su libertad por una persona identificada como "Estrellita", quien presuntamente la mantuvo incomunicada con sus familiares.

El abogado aseguró que, una vez que Danna Yanina fue entregada a sus padres y trasladada a Poza Rica, Veracruz, decidió contarles lo sucedido, por lo que estos optaron por presentar la denuncia correspondiente.

Asimismo, afirmó que la joven y su familia acudieron voluntariamente a las instalaciones de la Fiscalía un día antes de su detención, ya que desconocían la existencia de una orden de aprehensión en su contra.

Padre de Danna Yanina "N" pide no juzgar a su hija

Por su parte, el padre de la imputada aseguró que su hija se encuentra enfrentando el proceso legal y negó que la familia haya intentado ocultarla.

El hombre también responsabilizó directamente a las personas identificadas como "Estrellita" y un arquitecto, al considerar que son quienes deben responder por lo ocurrido.

Además, cuestionó el actuar de la Fiscalía de Tamaulipas, al señalar presuntas irregularidades en el manejo del caso y la posible filtración de información relacionada con la presentación de la denuncia de su hija.

Mientras tanto, Danna Yanina “N” continúa enfrentando el proceso judicial por el delito de feminicidio, en tanto que el Ministerio Público deberá iniciar la investigación ordenada por la jueza respecto a la denuncia presentada por la defensa de la joven.