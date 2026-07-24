Seguridad

Caso Dafne Zapata: Danna Yanina "N" Acusa Haber Sido Privada de la Libertad y Manipulada

La defensa de Danna Yanina "N" aseguró que la joven fue privada de la libertad y manipulada tras los hechos relacionados con el caso Dafne Zapata Quintos.

Caso Dafne Zapata: Danna Yanina "N" Acusa Haber Sido Privada de la Libertad y ManipuladaDefensa de Danna Yanina "N" Acusa Haber Sido Privada de la Libertad y Manipulada. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Danna Yanina 'N' denuncia haber sido privada de su libertad y manipulada tras el caso Dafne Zapata. La jueza ordena investigar. ¿Qué ocurrió realmente?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+