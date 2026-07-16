Adulto Mayor Muere al Caer en Registro sin Tapa en Veracruz; Circulaba en su Bicicleta

Mauro Cortés de 70 años murió tras caer en un registro abierto de la comisión federal de electricidad mientras transitaba en su bicicleta por la banqueta de la avenida Eje Poniente 1 en el Fraccionamiento “Palma Real" al poniente de la ciudad y puerto de Veracruz.

El reporte de hechos indica que ocurrió durante la noche del pasado miércoles 15 de julio, cuando la maleza le impidió al hombre ver el registro que se encontraba abierto sin la tapa, causando su caída y fallecimiento en el lugar.