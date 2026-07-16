Adulto Mayor Muere al Caer en Registro sin Tapa en Veracruz; Circulaba en su Bicicleta

Mauro Cortés de 70 años murió tras caer en un registro abierto de la comisión federal de electricidad mientras transitaba en su bicicleta por la banqueta de la avenida Eje Poniente 1 en el Fraccionamiento “Palma Real" al poniente de la ciudad y puerto de Veracruz.
El reporte de hechos indica que ocurrió durante la noche del pasado miércoles 15 de julio, cuando la maleza le impidió al hombre ver el registro que se encontraba abierto sin la tapa, causando su caída y fallecimiento en el lugar.
Según datos recabados con los vecinos de la zona, señalaron que este problema no era algo reciente ya que llevaba meses sin tapa. Presuntamente tras el incidente ocurrido, varios registros ya fueron cubiertos. Jesús Fuente, vecino de este sector de la ciudad señala como un verdadero riesgo los registros sin tapa.
"Hay muchos registros abiertos, hay maleza crecida, baches, yo paso todos los días por aquí a comprar, ya tiene mucho tiempo, ya después del kilo ahogado tapan el pozo pero mientras tanto es un riesgo, hay gente que se tiene que bajar porque nadie se hace cargo".
La mayoría de las tapas son robadas para venderlas
Los registros sin tapa son frecuentes en varias partes de la ciudad. la mayoría se las roban para venderlas. Y aunque son señalizadas con llantas, también se las quitan. Nmás realizó un sondeo a la ciudadanía veracruzana, para conocer su opinión al respecto de esta problemática.
“En donde quiera hay tapas abiertas, en bicicleta o moto cae en una alcantarilla”
“Hay bastantes coladeras, no son coladeras, acabo de pasar uno y me asomé y vi harta agua, tiene cables, es peligros… son muy peligrosos y más que llueven se llenan no sé da uno cuenta y se va”.
Se dio a conocer que tras la muerte del hombre de 70 años, las autoridades municipales solicitarán a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que se coloquen tapas de concreto para evitar que sean robadas y así prevenir accidentes a futuro.