Adulto Mayor Muere al Caer en Registro sin Tapa en Veracruz; Circulaba en su Bicicleta

Un hombre de 70 años que transitaba en su bicicleta murió al caer en un registro sin tapa. Vecinos del fraccionamiento palmas señala que tenía meses abierto.

Alcantarilla sin tapa donde murió un adulto mayor en Veracruz.Alcantarilla sin tapa donde murió un adulto mayor en Veracruz. Foto: N+

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Un ciclista de 70 años fallece en Veracruz al caer en un registro abierto. Vecinos advierten sobre el peligro constante. ¿Qué acciones deberían tomarse para prevenir más accidentes?

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