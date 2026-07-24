Homicidios

"Acallar la Verdad": Crisis Histórica en Veracruz por Asesinatos de Periodistas

Desde hace 20 años, el 31% de los casos de homicidios de periodistas en Veracruz siguen sin responsable identificado

Periodistas aseinadosColectivos instalaron un antimonumento como homenaje a las y los periodistas que han sido asesinados. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Veracruz, epicentro de violencia contra periodistas: amenazas y colusión dejan casos sin justicia. Conoce los testimonios que exponen esta realidad.

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