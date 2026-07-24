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Piedras Negras entre las 10 Ciudades Más Calurosas de México por Segundo Día Consecutivo

La ciudad de Piedras Negras se ha posicionado entre las 10 ciudades más calurosas de México por segundo día consecutivos.

Piedras Negras entre las 10 Ciudades Más Calurosas de México por Segundo Día Consecutivoiedras Negras se ha mantenido durante dos días consecutivos entre las ciudades más calurosas de México. Foto: N+

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Piedras Negras soporta temperaturas de hasta 47°C, siendo una de las ciudades más calurosas de México. Las autoridades advierten a los visitantes sobre los riesgos del calor extremo. Infórmate más.

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