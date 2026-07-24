Piedras Negras entre las 10 Ciudades Más Calurosas de México por Segundo Día Consecutivo

Piedras Negras se ha mantenido durante dos días consecutivos dentro del listado de las 10 ciudades más calurosas de México, luego de que las temperaturas se intensificaran tras varios días de cielo nublado y condiciones climáticas más agradables.

Aunque los habitantes de la ciudad están acostumbrados a enfrentar sensaciones térmicas que pueden alcanzar hasta los 47 grados centígrados durante la temporada de verano.

Las autoridades hicieron un llamado especial a las personas que visitan la región durante este periodo vacacional, especialmente a quienes provienen de zonas con climas más templados y no están adaptados a estas condiciones extremas.

Incrementan casos de deshidratación durante la temporada de altas temperaturas

De acuerdo con el reporte médico, el número de personas atendidas pasó de un promedio de 12 a 16 casos durante esta temporada de altas temperaturas.

La deshidratación y el agotamiento por calor son las principales causas de auxilio.

Los pacientes que con mayor frecuencia requieren atención son personas que desempeñan actividades a la intemperie, como trabajadores de la construcción, repartidores y empleados que, por naturaleza de sus labores, deben permanecer al aire libre, especialmente entre el mediodía y las 18:00 horas, cuando se registran las temperaturas más elevadas. Incluso, personas que trabajan fuera de oficinas por periodos prolongados, también han presentado afectaciones.