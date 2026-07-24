Rescatan a Perro en Grave Estado de Salud en Colonia Villas La Merced en Torreón

La Dirección de Inspección y Verificación atendió un reporte por un presunto caso de maltrato animal registrado en la colonia Villas La Merced, en Torreón.

Durante la intervención, las autoridades localizaron a un perro que presentaba un grave estado de salud, además de encontrarse infestado de garrapatas.

Las autoridades realizaron las acciones correspondientes para garantizar el bienestar del animal y proteger la salud pública.

La dependencia informó que continuará atendiendo los reportes ciudadanos con el objetivo de salvaguardar el bienestar animal, fomentar la cultura de la denuncia y contribuir a un entorno más seguro.

Captan a conductor atropellando a perro en Torreón

Un presunto caso de crueldad animal provocó indignación en Torreón luego de que se difundiera un video en el que un automovilista atropelló y arrastró a una perra en situación de calle cerca del bulevar Revolución.

Tras la difusión del video, la Dirección de Seguridad Pública Municipal inició una investigación para identificar al conductor. El comisario, Alfredo Flores informó que distintas corporaciones revisaron las cámaras de videovigilancia para ubicar al presunto responsable. El estado de salud del animal, se informó que permanece estable y fuera de peligro tras recibir atención veterinaria.