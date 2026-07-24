Seguridad

Rescatan a Perro en Grave Estado de Salud en Colonia Villas La Merced en Torreón

La Dirección de Inspección y Verificación rescató a un perro que estaba grave en la colonia Villas La Merced.

Rescatan a Perro en Grave Estado de Salud en Colonia Villas La Merced en TorreónSe dio a conocer que el perro estaba infestado de garrapatas. Foto: N+

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Impactante rescate en Villas La Merced: un perro en grave estado de salud fue salvado por autoridades. Continúan esfuerzos para proteger el bienestar animal. Descubre más sobre este caso.

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