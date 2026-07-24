Vecinos Encuentran Serpiente Pitón Sobre una Banqueta en Saltillo

Una gran sorpresa se llevaron los habitantes de la zona Centro de Saltillo al encontrar una serpiente pitón sobre la banqueta, situación que generó preocupación entre vecinos y provocó la movilización de los cuerpos de emergencia.

A través de un grupo de seguridad vecinal, habitantes de las calles La Llave y Ateneo reportaron el avistamiento del reptil. Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Ambiental, quienes localizaron y resguardaron al ejemplar sin que se registraran incidentes. Las autoridades informaron que se trata de una serpiente no venenosa.

Una vez asegurado el animal, fue trasladado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), dependencia que llevará a cabo las investigaciones correspondientes para determinar su procedencia, ya que este tipo de serpientes suele mantenerse como mascota debido a su temperamento tranquilo.

Encuentran reptiles en autobús de pasajeros en carretera Saltillo-Zacatecas

Autoridades federales aseguraron decenas de especies exóticas que eran transportadas en el área de equipaje de un autobús de pasajeros durante un operativo realizado sobre la carretera Saltillo-Zacatecas. En la acción participaron elementos de la Policía Federal Ministerial, la Defensa y la Policía Estatal.

Entre los ejemplares asegurados había tortugas, serpientes, lagartos, gecos, arácnidos, ranas y un alacrán. No se reportaron personas detenidas, mientras que los animales quedaron a disposición de la PROFEPA.