Seguridad

Vecinos Encuentran Serpiente Pitón Sobre una Banqueta en Saltillo

Vecinos de la zona Centro encontraron una serpiente pitón sobre una banqueta en Saltillo.

Vecinos Encuentran Serpiente Pitón Sobre una Banqueta en SaltilloVecinos de las calles La Llave y Ateneo encontraron una serpiente en la vía pública. Foto: Policía Ambiental de Saltillo

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¡Sorpresa en Saltillo! Vecinos hallan una pitón en la banqueta. Bomberos y Policía Ambiental la aseguran sin incidentes. ¿De dónde vino este reptil? PROFEPA investiga.

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