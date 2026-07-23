Informan Estado de Salud del Perro que fue Atropellado y Arrastrado en Torreón

Un presunto caso de crueldad animal causó indignación en Torreón luego de que se difundiera un video en el que un automovilista atropelló y arrastró a una perra en situación de calle.

En las imágenes se observó que el animal permanecía sobre el pavimento cuando el conductor reanudó la marcha y pasó sobre él, arrastrándolo varios metros.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) ya inició con las investigaciones correspondientes para dar con el paradero del presunto responsable.

"La Negra" fue atendida por un médico veterinario

Luego de que la perrita conocida como "La Negra" fuera arrollada y arrastrada en la calle Eugenio Aguirre esquina con bulevar Revolución en Torreón, su estado de salud se reporta como estable y fuera de peligro.

Según informó Eduardo Velázquez, la canina fue atendida por un médico veterinario y se le realizaron radiografías para descartar alguna lesión mayor.

De acuerdo al médica, la perra solo presentó algunos golpes que no ponen en riesgo su vida. Cabe resaltar que la Defensoría Animalista Laguna, ya presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía para dar con el responsable. Así mismo, ya fueron entregadas la evidencias necesarias para incluirlas en las investigaciones.