Seguridad

Informan Estado de Salud del Perro que fue Atropellado y Arrastrado en Torreón

Se dio a conocer el estado de salud de "La Negra", un perro que fue atropellado y arrollado por un vehículo en Torreón.

Informan Estado de Salud del Perro que fue Atropellado y Arrastrado en TorreónSe le realizaron radiografías para descartar alguna lesión de consideración Foto: Defensoría Animalista Laguna

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Indignante caso en Torreón: 'La Negra', la perra atropellada y arrastrada, se encuentra estable. La DSPM investiga al responsable. Conoce más sobre su recuperación.

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