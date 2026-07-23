Una Mujer y Dos Hombres Secuestraron a una Persona durante Falsa Compra de Vehículo en Puebla

Tres personas fueron sentenciadas a 70 años de cárcel luego de comprobarse su participación en la privación de una persona, durante una falsa compra-venta de vehículo en la zona de Angelópolis en Puebla.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), una mujer y dos hombres serían los responsables del delito de secuestro agravado, cometido en agravio de una víctima de identidad reservada.

Privan de la libertad en Puebla a vendedor de un vehículo ofertado en redes sociales

De acuerdo con los hechos, el 23 de febrero de 2021 la víctima acudió a un establecimiento comercial ubicado en la zona de Angelópolis para concretar la venta de un vehículo anunciada a través de redes sociales.

Durante la negociación fue privada de la libertad por varias personas, quienes la trasladaron a distintos puntos mientras exigían a sus familiares el pago de un rescate.

La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo la confirmación de la sentencia condenatoria de 70 años de prisión para cada uno de los tres responsables del delito de secuestro agravado, con lo que la resolución quedó firme y ejecutoriada, refrendando su compromiso con el… pic.twitter.com/zhISLPxdgd — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) July 23, 2026

Confirma Tribunal sentencia por secuestro agravado obtenida por Fiscalía de Puebla

Inicialmente los secuestradores exigían la suma de 2 millones de pesos y posteriormente redujeron el monto del supuesto rescate a 500 mil pesos. La víctima fue liberada después de que los responsables recibieron el dinero.

Con las pruebas desahogadas durante el proceso penal, se acreditó la responsabilidad de Sarahí Lizeth "N", José Armando "N" y Juan "N" en la comisión del delito de secuestro agravado.

La autoridad judicial impuso a cada uno de los sentenciados una pena de 70 años de prisión, además del pago de multa, la reparación del daño y demás sanciones previstas en la resolución.

Con información de N+

JAPR