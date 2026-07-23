Seguridad

Una Mujer y Dos Hombres Secuestraron a una Persona durante Falsa Compra de Vehículo en Puebla

En 2021 la víctima acudió a un establecimiento comercial de la zona de Angelópolis en Puebla para vender un vehículo que anunció en redes sociales.

Los tres responsables fueron sentenciados a 70 años de prisión.Los tres responsables fueron sentenciados a 70 años de prisión. Foto: N+

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Una venta de auto en redes sociales terminó en secuestro en Puebla. Tres culpables reciben 70 años de prisión. Conoce los detalles de este caso que conmocionó a la comunidad.

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