Mujer Secuestró a una Persona y Exigió 8 Millones de Pesos; Fue Sentenciada en Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla obtuvo una sentencia condenatoria en contra de Evelin Yareli "N" quien resultó penalmente responsable del delito de secuestro agravado ocurrido en el municipio de Nopala.

Luego de cinco años se hizo justicia por la privación de la libertad ilegal de una persona quien fue liberada luego de un rescate millonario. De acuerdo a las investigaciones, el 25 de julio de 2021 la víctima circulaba sobre el tramo carretero Intermixteca–San Bartolo Teontepec, en el municipio de Nopala, cuando fue "levantada".

Secuestran a una persona en una carretera de Puebla y exigen pago millonario para su liberación

Posteriormente, los secuestradores trasladaron a la persona a una casa de seguridad y procedieron a comunicarse con sus familiares mientras que la tenían retenida.

Los delincuentes exigieron a la familia de la víctima una cantidad de 8 millones de pesos a cambio de su liberación; Luego de varios días de angustia e incertidumbre, el 3 de agosto de 2021 1 se realizó el pago del rescate en el municipio de Coxcatlán, Puebla.

La persona retenida fue liberada con vida, sin embargo, los afectados no se quedaron. con las manos cruzadas e iniciaron un proceso de investigación con ayuda de las autoridades competentes.

Las investigaciones por parte de los agentes de la Fiscalía General del Estado permitieron acreditar los hechos y presentaron las pruebas ante el Ministerio Público.

Evelin Yareli "N" sentenciada a 50 años en prisión por secuestro agravado en Puebla

Con base en el material probatorio desahogado durante el proceso, el Tribunal dictó sentencia condenatoria de 50 años de prisión en contra de Evelin Yareli "N", además de imponer una multa por 358 mil 480 pesos, tras resultar penalmente responsable del delito de secuestro agravado.

Cabe destacar que la reparación del daño material y moral quedó reservada para la etapa de ejecución de la sentencia; La Fiscalía General del Estado de Puebla refrendó su compromiso de investigar y perseguir con firmeza los delitos que atentan contra la libertad de las personas, garantizando que quienes los cometan enfrenten las consecuencias legales de sus actos.

Con información de N+

MCS