Seguridad

Mujer Secuestró a una Persona y Exigió 8 Millones de Pesos; Fue Sentenciada en Puebla

La Fiscalía de Puebla obtuvo una sentencia condenatoria en contra de Evelin Yareli "N" tras un secuestro ocurrido en el municipio de Nopala.

Evelin Yareli "N" recibe 50 años en prisión por secuestro.Evelin Yareli "N" sentenciada por secuestro agravado. Foto: Fiscalía de Puebla

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Secuestro en Nopala: Evelin Yareli 'N' recibe 50 años de prisión tras exigir 8 millones de pesos. La Fiscalía de Puebla asegura que los responsables enfrentarán la justicia.

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