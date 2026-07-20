Muere Hombre de la Tercera Edad en un Departamento de Puebla: Llevaba Días Desaparecido

La mañana del domingo 19 de julio, una persona de la tercera edad fue hallada sin vida al interior del departamento 102 del edificio 46 ubicado sobre la calzada central oriente, en la unidad habitacional Infonavit San Aparicio, en Puebla capital.

Vecinos reportaron que no lo veían desde hace 10 días, no respondía llamadas y empezaron a percibir olores fétidos, por lo que solicitaron apoyo a los cuerpos de emergencias.

Desaparece vecino de San Aparicio en Puebla y lo encuentran muerto

Al ingresar encontraron al masculino de nombre Juan José Ortiz Mendoza, recostado sobre la cama sin signos vitales ni huellas de violencia.

Vecinos de Juan José lamentaron el hecho; aseguran que no lo conocían pero opinan que los adultos mayores deben estar vigilados por familiares.

Policías estatales permanecieron en el sitio mientras personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) procedió a las diligencias de ley.

Con información de N+

JAPR