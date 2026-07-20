Accidentes

Muere Hombre de la Tercera Edad en un Departamento de Puebla: Llevaba Días Desaparecido

Juan José dejó de responder llamadas y de su departamento en Infonavit San Aparicio comenzaron a percibir olores fétidos.

El adulto mayor no había sido visto por sus vecinos.El adulto mayor no había sido visto por sus vecinos. Foto: N+

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Triste desenlace en Infonavit San Aparicio: Juan José, de la tercera edad, fue hallado muerto tras 10 días desaparecido. Vecinos lamentan el hecho y destacan la importancia de cuidar a los adultos mayores.

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Muere Hombre de la Tercera Edad en un Departamento de Puebla: Llevaba Días Desaparecido