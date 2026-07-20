Accidentes

Familia Sufre Volcadura en la Autopista Cuacnopalan-Oaxaca; Hay Cinco Lesionados

Se registra accidente en la Autopista Cuacnopalan-Oaxaca cerca del kilómetro 29 a la altura del municipio de Santiago Miahuatlán en Puebla.

Volcadura deja cinco lesionados en la Autopista Cuacnopalan-OaxacaAccidente en la Autopista Cuacnopalan-Oaxaca. Foto: X @RealidadOaxacaN

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Una familia sufre un grave accidente en la autopista Cuacnopalan-Oaxaca tras ser impactada por un camión. Entérate de los esfuerzos de rescate y más.

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