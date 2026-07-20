Familia Sufre Volcadura en la Autopista Cuacnopalan-Oaxaca; Hay Cinco Lesionados

La mañana de este 20 de julio se registró un aparatoso accidente entre un automóvil y una unidad de carga sobre la autopista Cuacnopalan-Oaxaca a la altura del municipio de Santiago Miahuatlán entre el kilómetro 28 y 29.

De manera preliminar se dio a conocer que el camión pesado impactó al vehículo compacto provocando que este terminara dando vueltas y quedando con el toldo por debajo.

Automovilistas quienes vieron el aparatoso choque disminuyeron su velocidad y bajaron de sus unidades para auxiliar a los afectados, mientras que dieron aviso al número de emergencias.

Volcadura en la autopista Cuacnopalan-Oaxaca deja cinco lesionados

Se sabe que una familia de cinco integrantes viajaba a bordo del vehículo particular, mismos quienes fueron auxiliados para salir de los fierros retorcidos.

Volcadura en la Autopista Cuacnopalan-Oaxaca. Foto: X @RealidadOaxacaN

Al lugar arribaron ambulancias para trasladar a las cinco lesionados a un hospital, se sabe que dos de ellos resultaron heridas de gravedad.

Caminos y Puentes Federales y la Guardia Nacional División Carreteras arribaron para atender el accidente y realizar el cierre parcial de la autopista Cuacnopalan-Oaxaca para prever otro hecho vial.

¿Cómo ocurrió el accidente en la autopista Cuacnopalan-Oaxaca hoy 20 de julio?

De acuerdo a testigos de este accidente, la familia viajaba con dirección a Puebla cuando una unidad de carga decidió rebasarlos, sin embargo, terminó chocando su unidad y proyectándolos contra la barrera de contención.

#TomePrecauciones en #Puebla se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial en el km 028+000, de la carretera Cuacnopalan-Oaxaca, a la altura del Mpio. de Santiago Miahuatlán, con dirección a Oaxaca. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/DLJIDmt74R — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) July 20, 2026

Los elementos de emergencias realizaron las diligencias correspondientes por lo que la vialidad fue cerrada parcialmente por aproximadamente dos horas, por lo que el tráfico fue intenso, hasta la llegada de una grúa que retiró la unidad siniestrada la cual quedó en perdida total.

Bloqueo por manifestación en la carretera Tehuacán-Puebla

La Guardia Nacional Carreteras reportó el cierre total de circulación debido a una manifestación cerca del km 055+000, de la carretera Tehuacán-Puebla a la altura del municipio de Santa Maria la Alta con dirección a Puebla.

El grupo de personas bloqueó el paso para vehículos por lo que se exhorta a los conductores a evitar la zona y tomar rutas alternas; Hasta el momento no se ha dado más detalles.

Con información de N+

MCS