Accidentes

Volcadura de Camioneta Provoca Cierre y Tráfico Intenso en el Periférico Ecológico de Puebla

Un accidente provocó congestionamiento vial sobre Periférico Ecológico, a la altura de la colonia San Francisco; Labora cuerpo de emergencias.

Accidente de camioneta en el Periférico Ecológico de Puebla.Camioneta volcada en el Periférico Ecológico de Puebla. Foto: PC Puebla

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Tráfico intenso en Periférico Ecológico de Puebla tras volcadura de camioneta. Emergencias trabajan en el lugar. Descubre cómo ocurrió este accidente.

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