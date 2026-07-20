Volcadura de Camioneta Provoca Cierre y Tráfico Intenso en el Periférico Ecológico de Puebla

La mañana de este 20 de julio se reportó la volcadura de una camioneta de redilas sobre el Periférico Ecológico de Puebla a la altura de la colonia San Francisco frente al IPETH con sentido a Angelópolis.

El accidente provocó el cierre parcial de la vialidad entre La Guadalupana y La Vista, lo que provocó un tráfico intenso en la zona, especialmente sobre el puente de La Fragua.

Accidente deja tráfico lento en el Periférico Ecológico de Puebla hoy 20 de julio

El cuerpo de emergencia arribó al sitio luego de una llamada al 9-1-1; Derivado a la volcadura se registraron severos daños materiales, y la unidad se quedó sin parabrisas, además, se sabe que un hombre fue atendido en el lugar y una mujer tuvo que ser trasladada a un hospital para ser valorada.

🚨 #EmergenciaAtendida



Personal de #ProtecciónCivilMunicipal acudió para atender el reporte de la volcadura de una camioneta sobre Periférico Ecológico, a la altura de la colonia San Francisco. pic.twitter.com/NPjU01m33T — SSC Puebla (@SSC_Pue) July 20, 2026

Elementos de Rescate de Protección Civil realizan labores de control de riesgos por derrame de aceite y combustible, mientras que agentes de Proximidad Vial abanderan el área de los hechos para prevenir otro incidente.

Peritos realizaran las investigaciones para determinar las causas de este accidente, de manera preliminar se sabe que un vehículo particular habría provocado que el conductor de la camioneta perdiera el control y terminara volcando.

Se recomienda a los automovilistas a extremar precauciones, mientras que la unidad siniestrada es retirada del lugar con apoyo de una grúa.

Muere niño en accidente de autobús en la autopista México- Tuxpan

En la autopista México- Tuxpan en el kilómetro 123+800, en el paraje conocido como El Zoquita se registró un aparatoso accidente; El autobús de pasajeros con número económico 6019 que viajaba de Tulancingo, Hidalgo, con destino a Poza Rica, Veracruz, impactó de manera lateral contra la barrera de contención a causa de una posible falla en el sistema de frenado.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Niño Muere en Accidente de Unidad Turística en Xicotepec de Juárez, Puebla

Al sitio arribó la unidad 15 de la Cruz Roja, delegación Xicotepec, cuyo personal valoró a 13 personas lesionadas, de las cuales 2 fueron trasladadas al Hospital Integral de la zona. Mientras que un menor de edad murió en el lugar al no presentar signos vitales.

En el auxilio también participaron elementos de Proteccion Civil, bomberos y seguridad pública. Ante este hecho, la Cruz Roja Mexicana exhortó a los conductores a revisar constantemente el sistema de frenado y el mantenimiento de los vehículos, así como a manejar con precaución en carreteras.

Con información de N+

MCS