Bloqueo de Transportistas en la México-Puebla Hoy: ¿Por Qué el Cierre en la Autopista?

Este lunes, 20 de julio de 2026, se registró un bloqueo en la Autopista México-Puebla. Te decimos por qué el cierre de trasportistas.

Los transportistas realizaron un bloqueo intermitente en la México-Puebla, en dirección a la Ciudad de México (CDMX), lo que, incluso, afectó el carril confinado del Trolebús que conecta de Santa Martha a Valle de Chalco.

¿Por qué el cierre en la autopista México-Puebla?

Cabe recordar que hace unos días, un usuario de transporte público fue asesinado durante un asalto, por eso los transportistas protestaron en la México-Puebla, para exigir mayor seguridad por parte de elementos estatales y de la Guardia Nacional (GN).

Uno de los líderes de los transportistas aseguró que son 12 sujetos que integran una banda que opera en la Autopista México-Puebla.

"Llevamos seis pasajeros muertos (en dos años), es una banda muy violenta. Yo sé que esto es grave, ya han herido como a otras 20 personas entre choferes y pasaje, si no los agarran va a seguir matando", indicó el líder de los transportistas.

Añadió que "yo sé que la gente se siente afectada, pero es preferible que pierda unas horas a que pierdan la vida, deben de entender que aquí ya está matando gente".

Después de las 10:30 horas, los transportistas llegaron a un acuerdo con autoridades para reforzar la seguridad en la zona, con recorridos por parte de la Guardia Nacional, policía estatal y municipal de Valle de Chalco.

Minutos después de las 11:00 horas, la Autopista México-Puebla fue liberada a la circulación.

Con información de N+

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