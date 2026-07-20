Tráfico vehicular

Bloqueo de Transportistas en la México-Puebla Hoy: ¿Por Qué el Cierre en la Autopista?

Te decimos por qué hay cierre de trasportistas en la México-Puebla hoy, 20 de julio de 2026

Protesta de transportistas en la México-PueblaProtesta de transportistas en la México-Puebla. Foto: N+

Destacado

Transportistas cierran la México-Puebla exigiendo acción contra una banda criminal. ¿Cómo impacta esto el tránsito y la seguridad en la zona?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+