Tráfico vehicular

Reporte de Garitas Tijuana Hoy 20 de Julio del 2026: Actualización de Filas y Tiempos

Las garitas de Tijuana presentan tiempos variables hoy lunes 20 de julio. Planifica tu cruce y mantente informado

Garitas TijuanaFoto: N+

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¿Planeas cruzar hoy por las garitas de Tijuana? Los tiempos varían: San Ysidro hasta 2h40m, El Chaparral solo 5m peatonal. ¡Infórmate y planifica!

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