Tráfico vehicular

Cruce Fronterizo en Mexicali Hoy 20 de Julio de 2026: Tiempo de Espera en las Garitas

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Mexicali hoy lunes 20 de Julio

Garitas MexicaliGaritas de Mexicali Hoy 27 de Abril del 2026: Actualización Tiempos

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Cruce fronterizo en Mexicali: Carril normal en Garita Centro con espera de 1 hora. Considera SENTRI o Ready Lane peatonal para un cruce más rápido.

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