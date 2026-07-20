¿Hay Cierres en la México-Querétaro Hoy? Así la Circulación en la Autopista el 20 de Julio 2026

¿Utilizas la autopista México-Querétaro hoy? Es importante que sepas cómo está el tráfico en la zona para que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias. En N+ te decimos si hay cierres o afectaciones vial hoy, 20 de julio de 2026, en esta importante vialidad del centro del país.

Cabe destacar que ya son vacaciones de verano para miles de estudiantes de nivel básico, por lo que normalmente el tránsito disminuye, sin embrago, es mejor que te presentemos el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista que conecta con la Ciudad de México.

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¿Hay cierres en la autopista México-Querétaro hoy?

En las primeras horas de este lunes, las autoridades no han reportado bloqueos en esta importante vía.

Estos son los reportes de ayer, 20 de julio de 2026

A las 7:25 horas, se reportó carga vehicular en Plaza de Cobro Tepotzotlán, dirección a la CDMX, sin reporte de incidentes.

A las 5:53 horas, se reportó cierre parcial de circulación en el km 96, dirección Querétaro, por atención de choque por alcance múltiple entre tractocamión y automóviles.

Con información de N+

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