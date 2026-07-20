Tráfico vehicular

¿Hay Cierres en la México-Querétaro Hoy? Así la Circulación en la Autopista el 20 de Julio 2026

Te decimos cómo está la Autopista México-Querétaro hoy, 20 de julio de 2026, para que tomes precauciones

Caseta en Tepotzotlán en la México-QuerétaroCaseta en Tepotzotlán en la México-Querétaro. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¡Atención conductores! La autopista México-Querétaro está libre de bloqueos hoy. Sin embargo, ayer hubo tráfico en Tepotzotlán y un cierre parcial en el km 96. Planifica tu ruta.

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