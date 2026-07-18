Tráfico vehicular

Cruces Internacionales de Chihuahua: Tiempos de Espera Hoy 18 de Julio 2026

Consulta los tiempos de espera en los puentes internacionales de Ciudad Juárez según información oficial de las autoridades fronterizas.

frontera Ciudad JuárezFoto: N+

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¿Vas a cruzar a EE.UU. hoy? Conoce los tiempos de espera en los puentes de Ciudad Juárez. ¡Planifica tu viaje con anticipación y evita sorpresas!

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