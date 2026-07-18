Accidentes

Muere Menor Ahogado Durante Campamento de Verano en Colegio de Ciudad Juárez

Un adolescente de 14 años murió ahogado durante un campamento de verano en un colegio en Ciudad Juárez. Familiares exigen esclarecer lo ocurrido.

Familiares del menor señalaron que presuntamente existió un descuido.Familiares del menor señalaron que presuntamente existió un descuido. Foto: N+

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Un joven de 14 años fallece en la alberca de un colegio en Ciudad Juárez. ¿Hubo negligencia en el campamento de verano? Familiares piden investigar.

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