Muere Menor Ahogado Durante Campamento de Verano en Colegio de Ciudad Juárez

Un menor de 14 años, murió por ahogamiento al interior de las instalaciones del Colegio Eugenio Olaez, perteneciente al seminario ubicado en el cruce de las calles Primavera y Monte Carlo, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el adolescente participaba en un campamento de verano organizado dentro del plantel educativo cuando ocurrió el incidente.

Tras el reporte al número de emergencias, elementos del Departamento de Bomberos se movilizaron hasta el colegio, donde resguardaron el área para permitir el desarrollo de las diligencias por parte de las autoridades correspondientes.

Hasta el momento, no se han dado a conocer de manera oficial las circunstancias en las que el menor perdió la vida dentro de la alberca del plantel.

Familiares del menor exigen esclarecer la muerte del adolescente

Familiares del menor señalaron que presuntamente existió un descuido por parte de las personas encargadas de supervisar a los participantes del campamento de verano.

Además, afirmaron que durante las actividades realizadas en la alberca no se permitía el acceso a los padres de familia, situación que, aseguran, les impidió conocer de manera inmediata lo que ocurría dentro de las instalaciones.

Los allegados al menor exigieron a las autoridades una investigación para esclarecer cómo sucedieron los hechos y determinar si existió alguna responsabilidad por parte de quienes estaban a cargo de la vigilancia de los menores durante el campamento.

Mientras tanto, personal del Departamento de Bomberos y las autoridades correspondientes permanecieron en el lugar realizando las diligencias necesarias para integrar la investigación sobre el fallecimiento del adolescente.