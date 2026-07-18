Homicidios

Tragedia en Zacatecas: Hallan 10 Cuerpos en Tres Municipios del Estado

Las autoridades reforzaron la seguridad en Morelos, Pánuco y Sain Alto mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos

Hallan 10 Cuerpos en Tres Municipios del Estado. Foto: CuartoscuroHallan 10 Cuerpos en Tres Municipios del Estado. Foto: Cuartoscuro

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