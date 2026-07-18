Tragedia en Zacatecas: Hallan 10 Cuerpos en Tres Municipios del Estado

La mañana de este sábado 18 de julio fueron localizados los cuerpos sin vida de 10 personas en los municipios de Morelos, Pánuco y Sain Alto, en el estado de Zacatecas.

Tras el hallazgo, autoridades de seguridad desplegaron un operativo en los tres municipios con el objetivo de localizar a los responsables y reforzar la vigilancia en la zona.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado, las acciones son coordinadas por las instituciones que integran la Mesa Estatal de Construcción de Paz, las cuales incrementaron la presencia de corporaciones de seguridad en los puntos donde fueron encontrados los cuerpos.

Tras el hallazgo, autoridades de seguridad desplegaron un operativo. Foto Cuartoscuro

Autoridades mantienen investigaciones

Además del operativo en campo, el Grupo de Inteligencia Operativa fue convocado a una sesión extraordinaria para dar seguimiento a los hechos. En la reunión participan autoridades estatales, federales y mandos militares con el fin de coordinar las investigaciones y las acciones de seguridad.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de las víctimas ni las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. Tampoco se ha informado si existen personas detenidas relacionadas con este caso.

Las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido en los municipios de Morelos, Pánuco y Sain Alto, mientras las autoridades mantienen presencia de elementos de seguridad en la región.

Se prevé que, una vez que avancen las indagatorias, las autoridades competentes proporcionen información adicional sobre este caso conforme lo permitan las investigaciones en curso.