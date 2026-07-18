Exigen Justicia para Dafne: Protestan Afuera de Academia Militarizada en Ciudad Madero

La noche del viernes 17 de julio amigos y ciudadanos realizaron una manifestación a las afueras de la Academia Militarizada donde perdió la vida la menor Dafne Quintos, ubicada en la Avenida Francisco Sarabia entre calle Sonora y Saltillo de Ciudad Madero, para exigir el esclarecimiento de los hechos y que el caso no quede impune.

Durante la protesta, los asistentes colocaron carteles con mensajes de justicia y realizaron pintas en espacios del exterior del plantel expresando su indignación por el fallecimiento de la adolescente.

Los letreros y manchas de manos ha llamado la atención de la ciudadanía quienes se detienen para tomar fotografías de la actual fachada.

Dan el último adiós a Dafne

Los restos de Dafne, una adolescente de 13 años que falleció durante un curso de verano en una academia militarizada en Ciudad Madero, fueron trasladados a Ciudad Mante, Tamaulipas, donde familiares, amigos y decenas de habitantes le dieron el último adiós. La carroza fue recibida con una caravana de vehículos y motociclistas.

La madre de la menor denunció que Dafne ingresó al campamento el 13 de julio para participar en actividades de disciplina militar y deportivas. Sin embargo, días después la familia recibió la noticia de su fallecimiento sin que, hasta ese momento, les fueran esclarecidas las circunstancias en las que ocurrió el deceso, por lo que exigieron una investigación para determinar responsabilidades.