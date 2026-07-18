Seguridad

Exigen Justicia para Dafne: Protestan Afuera de Academia Militarizada en Ciudad Madero

Amigos de Dafne Quintos se manifestaron al exterior de la academia militarizada donde murió la menor.

Exigen Justicia para Dafne: Protestan Afuera de Academia Militarizada en Ciudad MaderoLos asistentes colocaron carteles con mensajes de justicia durante la protesta. Foto: N+

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Justicia para Dafne: Amigos protestan en Ciudad Madero tras su muerte en academia militarizada. Exigen esclarecer los hechos y evitar impunidad. Conoce más sobre este caso.

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