Temblor Hoy 18 de Julio en México: Checa la Magnitud y Epicentro del Sismo; Últimas Noticias SSN

En las últimas horas se han registrado fuertes sismos en el territorio mexicano, por lo que se mantienen las actualizaciones sobre réplicas y otros sismos que pudiesen generar la activación de protocolos. Por ello, en N+ te damos a conocer en tiempo real las últimas noticias de temblor hoy 18 de julio 2026 en México, así como los detalles proporcionados por el Servicio Sismológico Nacional (SSN), como epicentro y magnitud.

El viernes 17 de julio, un sismo de 7.4 sacudió al estado de Chiapas, dejando decenas de réplicas en las siguientes horas. Esto en un estado de alta sismicidad, al encontrarse entre diferentes placas tectónicas.