Temblor Hoy 18 de Julio en México: Checa la Magnitud y Epicentro del Sismo; Últimas Noticias SSN

En las últimas horas se han registrado fuertes sismos en el territorio mexicano, por lo que se mantienen las actualizaciones sobre réplicas y otros sismos que pudiesen generar la activación de protocolos. Por ello, en N+ te damos a conocer en tiempo real las últimas noticias de temblor hoy 18 de julio 2026 en México, así como los detalles proporcionados por el Servicio Sismológico Nacional (SSN), como epicentro y magnitud.
¿Dónde fue el temblor hoy 18 de julio 2026 en México?
De acuerdo con la información más reciente del SSN, a las 05:30 horas se registró un sismo de magnitud 4.6 a 86 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.
Mientras que a las 05:58 horas se registró otro temblor de magnitud 4.4 a 110 km al suroeste de Tonalá, Chiapas.
A las 07:14 horas se registró un sismo de magnitud 4.8, con epicentro localizado a 20 km al noreste de Ixtepec, Oaxaca; mientras que a las 07:28 hubo uno más a 146 kilómetros de Ciudad Hidalgo, Chiapas, de magnitud 4.3.
A las 11:26 horas se registró un sismo de magnitud 5.6 localizado a 105 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.
Preliminar: SISMO Magnitud 5.6 Loc 105 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 18/07/26 11:26:27 Lat 14.29 Lon -93.04 Pf 10 km pic.twitter.com/Zadup6oimu
¿Cuándo se activa la alerta sísmica en la Ciudad de México?
El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) es el encargado de la alerta sísmica que se activa en la Ciudad de México ante un sismo de consideración proveniente del Pacífico. No obstante, no todos los sismos habrán de activar este sistema.
Según explica SASMEX, no hay un umbral único a partir del cual se activa la alerta sísmica por un temblor en la capital. En cambio, el sistema calcula la distancia y la magnitud. Para que se active la alerta sísmica en la Ciudad de México un sismo debe estar dentro de estas tres categorías:
Mayor a magnitud 5, a menos de 200 kilómetros de la Ciudad de México.
Mayor a magnitud 5.5, pero a menos de 350 kilómetros de la capital.
Magnitud mayor a 6, a más de 350 kilómetros de la Ciudad de México.