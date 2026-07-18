Seguridad

En Guanajuato Autoridades Penitenciarias Organizan Torneo de Futbol Interpenales

Aprovechando el ímpetu mundialista, las autoridades penitenciarias estatales organizaron un torneo de futbol donde participan internos de los centros de prevención y rehabilitación social locales

Internos de penales en Guanajuato participan en torneo de futbol.Foto: N+

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Autoridades penitenciarias de Guanajuato organizan un torneo de futbol que une a internos y promueve la reinserción social. Un evento que transforma muros en campos de sueños.

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