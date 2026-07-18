En Guanajuato Autoridades Penitenciarias Organizan Torneo de Futbol Interpenales

En Guanajuato, las autoridades penitenciarias estatales aprovecharon el ímpetu mundialista para organizar un torneo de futbol en el que participan internos de los centros de prevención y rehabilitación social locales.

Eduardo Morales lleva 5 años preso, pese a no tener experiencia profesional como narrador deportivo, en este torneo interpenales, que se desarrolla en Guanajuato, se apoderó de la crónica a ras de cancha.

“Anteriormente hemos narrado algunos encuentros de cascarita. De hecho, cuando hay funciones de box, también soy quien las narra. Estás aquí en el campo y no te sientes que estás en una institución penitenciaria, sino que te sientes que estás como en un espacio deportivo, una deportiva, algún parque”, aseguró Eduardo Morales.

Antes de ingresar a la cárcel, Reynaldo Ochoa pertenecía a la Barra Brava de los Panzas Verdes de León. Esta vivencia le sirvió para formar y coordinar a los 70 internos de la Barra Locos Cepreso León, ubicada en la portería norte.

“Pues toda mi vida me la he pasado en el estadio desde que tengo uso de razón. Yo me siento en la calle. Yo empiezo a escuchar los tambores tronar y empiezo a escuchar a la banda a cantar y yo me proyecto, yo me voy a la calle y a veces me puede hasta la piel chinita porque digo, pues es una es una locura en emoción de que pues lo vuelves a revivir”, señaló Ochoa.