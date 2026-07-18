“Es una Locura”: Messi, sobre Foto con Lamine Yamal Cuando Era Bebé

Este viernes Lionel Messi aseguró previo a la final del Mundial entre España y Argentina, que es "una locura" la foto que le hicieron hace años con un Lamine Yamal bebé, ahora su rival en el partido del próximo domingo.

Durante un evento organizado en Nueva York previo a la final, donde participaron su compañero Emiliano Martínez, el técnico Lionel Scaloni, el seleccionador español Luis de la Fuente y el centrocampista Rodri, el capitán de la Albiceleste se refirió a Yamal:

"Lamine juega en un club al cual amo, al que deseo siempre lo mejor. Es uno de los referentes mundiales y, con 19 años, tiene toda la carrera por delante, una gran oportunidad de conseguir algo histórico que nosotros intentaremos evitar que sea esta vez"

Aseguró que lo de la foto con Lamine Yamal es una locura, y además le deseó suerte.

"Lo de esa foto es una locura porque, bueno, en la vida es difícil hacerse una foto con un bebé y luego enfrentarlo en una Copa del Mundo. La verdad que es una locura. Es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte porque va a ser el bien del Barcelona también"

Messi concluyó indicando que intentarán hacer un buen partido.

"Intentaremos hacer un buen partido para que él no tenga su mejor versión, aunque es difícil, lo intentaremos. Tanto él como España tienen grandísimos jugadores, un gran juego, y nosotros tenemos nuestras armas también".

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España vs Argentina

En su intervención Scaloni recordó que el futbol, aun en un escenario de máxima tensión como la final del Mundial, sigue siendo el juego que hacían de niños.

En tanto, Emiliano Martínez destacó el impacto que el Mundial ganado por Argentina en 2022 ha tenido en su país y expresó su deseo de vivir nuevamente esa alegría.

Por su parte, Luis de la Fuente comenzó su intervención resaltando la importancia del respeto recíproco y su confianza en sus jugadores.

Rodri, su líder en el campo prometió dar batalla en la gran final.

"Al final todos vivimos momentos de máxima tensión y creo que lo importante en esas situaciones es estar tranquilos. Mantener la calma, la confianza, es clave en ese tipo de torneos. No hay equipos que no pasen por dificultades durante el torneo y son los momentos en los que hay que estar más unidos. El equipo está preparado para el domingo para dar absolutamente todo"

Con información de EFE.

LECQ