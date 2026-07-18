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“Es una Locura”: Messi, sobre Foto con Lamine Yamal Cuando Era Bebé

En un evento organizado previo al partido de la final del Mundial ante España y Argentina en Nueva York, Messi se refirió a la foto con quien ahora es su rival por el trofeo en la cancha

Lionel Messi durante un evento previo a la final del Mundial.Foto: Reuters

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¡Increíble! Messi habla sobre la foto con Lamine Yamal cuando era bebé. Ahora, se enfrentarán en la final del Mundial.

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