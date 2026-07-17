Isaac del Toro y el Difícil Reto de Alta Montaña de Etapas 14 y 15 del Tour de Francia 2026

Luego de que este viernes Isaac del Toro llegó en el lugar 39 en el Tour de Francia y descendió en la tabla general de posiciones, el ciclista mexicano buscará repuntar en las dos etapas siguientes. Sin embargo, el reto de la alta montaña pinta complicado. Estos son los detalles.

Isaac del Toro, del UAE Team Emirates XRG, quedó en el lugar 39 en la etapa 13, con tiempo de 4 horas 14 minutos y 30 segundos. Dicho resultado los hizo descender a la posición 8 de la clasificación general.

Las etapas 14 y 15 del Tour de Francia son un verdadero reto para los ciclistas. La etapa de este sábado 18 de julio, que va de Mulhouse a Le Markstein Fellering, abarca 153.3 km y se caracteriza por ser un constante sube y baja por las montañas.

Dependiendo de la estrategia del equipo, Isaac del Toro podría aprovechar su expresividad para intentar algún ataque que le permita recuperar posiciones en la clasificación general.

En la etapa 15, que se desarrolla en los Alpes, el recorrido tendrá un puerto inédito y una subida que es exigente para las piernas de los ciclistas, que llevan casi dos mil kilómetros de recorrido.

El puerto de Plateau de Solaison es territorio conocido para del Toro, porque fue ahí donde conquistó una etapa del Tour Auvernia-Ródano-Alpes, del que fue ganador este mismo año.

De nuevo, dependerá de la estrategia del equipo, sobre todo porque antecede al segundo y último día de descanso, que a su vez, precede a la semana de definición, que cuenta con la crono individual y los últimos puertos de montaña.

Primeros 10 lugares de la tabla general del Tour de Francia 2026 hasta el momento:

Tadej Pogacar (Eslovenia). Jonas Vingegaard (Dinamarca). Remco Evenepoel (Bélgica). Tom Pidcock (Reino Unido). Juan Ayuso (España). Paul Seixas (Francia). Florian Lipowitz (Alemania). Isaac del Toro (México). Mattias Skjelmose (Dinamarca). Lenny Martinez (Francia).

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Con información de N+