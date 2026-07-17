Deportes

Isaac del Toro y el Difícil Reto de Alta Montaña de Etapas 14 y 15 del Tour de Francia 2026

El ciclista mexicano Isaac del Toro buscará escalar posiciones en el Tour de Francia durante las etapas 14 y 15, que representan retos durísimos

El mexicano Isaac del Toro necesita recuperar posiciones en la clasificación general del Tour de Francia 2026.El mexicano Isaac del Toro necesita recuperar posiciones en la clasificación general del Tour de Francia 2026. Foto: Reuters

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Isaac del Toro enfrenta el reto de las etapas 14 y 15 del Tour de Francia 2026. ¿Podrá el ciclista mexicano escalar posiciones en la alta montaña? Descubre los detalles.

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