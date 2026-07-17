¿Quién Será el Árbitro del Partido España vs Argentina de la Final del Mundial 2026?

Slavko Vinčić fue designado por la FIFA como el árbitro central para la gran final del Mundial 2026 entre España y Argentina. El silbante esloveno, considerado uno de los jueces más experimentados del futbol europeo, será el encargado de impartir justicia en el duelo por el título que se disputará el próximo 19 de julio en el Estadio Sede de Nueva York Nueva Jersey.

Será una nueva prueba para el árbitro de 46 años, quien ya cuenta con experiencia en partidos de máxima exigencia tanto en competiciones de selecciones como de clubes. En la final estará acompañado por sus compatriotas Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič como árbitros asistentes, mientras que el jordano Adham Makhadmeh fungirá como cuarto árbitro.

¿Quién es Slavko Vinčić?

Nacido en Maribor, Eslovenia, Slavko Vinčić es árbitro internacional de la FIFA desde 2010 y forma parte de la élite arbitral de la UEFA.

A lo largo de su carrera ha dirigido algunos de los encuentros más importantes del futbol europeo, incluyendo:

La final de la UEFA Europa League 2022.

La final de la UEFA Champions League 2024.

Partidos de Eurocopa y Copa del Mundo.

Eliminatorias mundialistas y encuentros de la UEFA Nations League.

¿Qué partidos arbitró Vinčić en el Mundial 2026?

Durante la Copa del Mundo de 2026, el árbitro esloveno ha sido uno de los jueces con mayor actividad y ya dirigió tres encuentros antes de recibir la designación para la final:

Brasil vs Marruecos.

Argelia vs Jordania.

México vs Ecuador, en el que protagonizó una de las actuaciones arbitrales más comentadas del torneo.

Antecedente con Argentina

La designación también ha llamado la atención porque Vinčić ya arbitró un partido de la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022: la sorpresiva derrota frente a Arabia Saudita en la fase de grupos.

Aunque ese antecedente ha generado comentarios entre algunos aficionados, la FIFA respaldó al silbante por su trayectoria y experiencia en encuentros de alto nivel.

AMP