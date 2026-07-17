¿Quién Será el Árbitro del Partido España vs Argentina de la Final del Mundial 2026?

El silbante esloveno, considerado uno de los jueces más experimentados del futbol europeo, será el encargado de impartir justicia en el duelo

Árbitro Slavko Vincic durante el partido. Foto: ReutersÁrbitro Slavko Vincic durante el partido. Foto: Reuters
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