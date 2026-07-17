¿Se Cancela Final España vs Argentina por Humo que Cubre Nueva York Tras Incendios?

Hay emergencia por el humo de los incendios forestales canadienses que ya cubren gran parte de Estados Unidos, incluido Nueva York, provocando alerta sanitaria. Entre los internautas surge la duda de si esto cancelaría el partido España vs Argentina de la final del Mundial 2026.

Por ahora, el juego se mantiene en pie en el día y horario programado. Si las condiciones de neblina y calor persisten hasta el domingo 19 de julio, lo que sí es un hecho, podrían dificultar el juego de la final entre estos dos gigantes del futbol, según expertos.

NY registra aire "muy insalubre" por humo de incendios

De acuerdo con la Oficina de Gestión de Emergencias de la Ciudad de Nueva York, la calidad del aire en la ciudad de los rascacielos está actualmente en un nivel de 270, lo que representa el rango de "muy insalubre" para todos los ciudadanos.

Según los expertos de esta dependencia estadounidense, se ha encontrado que cada hora que se expone una persona al aire libre ante estos niveles de contaminación equivale a haber fumado un cigarrillo.

¿Qué hacer ante estos niveles de contaminación en NY?

Se pide a la población quedarse dentro de los inmuebles con las ventanas cerradas, pero si se debe salir de casa, la opción es usar un cubrebocas N95 o KN95.

¿Cómo se mide la calidad del aire en Nueva York?

El Índice de Calidad del Aire (AQI) utilizado en Nueva York se mide en una escala que va de 0 a 500 puntos y se divide en seis categorías de riesgo, de acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA).

Bueno (0-50)

El aire es limpio. No representa riesgos para la salud.

Moderado (51-100)

Es aceptable, pero personas extremadamente sensibles a la contaminación por ozono o partículas suspendidas podrían experimentar síntomas leves.

Dañino en grupos sensibles (101-150)

Los grupos vulnerables corren riesgos al afectar a niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardíacas (como asma). El público general no suele verse afectado de forma inmediata.

Dañino e insalubre (151-200)

Los habitantes pueden comenzar a experimentar efectos negativos en la salud. Grupos sensibles pueden sufrir consecuencias más graves.

Muy dañino para la salud (201-300)

Es una alerta de salud por condiciones de emergencia. Toda la población tiene altas probabilidades de ser afectada gravemente.

Peligroso (301-500)

Estado de advertencia sanitaria extrema. El impacto es severo para cualquier persona expuesta al aire exterior.

Más de 80 mil personas planean asistir a la final del Mundial 2026

Se espera que más de 80 mil personas asistan a la final del Mundial entre la vigente campeona, Argentina, y la campeona europea, España, en el estadio al aire libre de Nueva York-Nueva Jersey, mientras que otras 50 mil verán el partido desde Central Park en Manhattan.

Así es como Nueva York siente los efectos del humo por incendios

La ciudad de Nueva York comenzó a sentir los efectos de los incendios forestales esta semana y las autoridades locales emitieron una alerta, instando a los residentes a reducir la actividad física intensa al aire libre y a tomar descansos adicionales si se encuentran en la calle.

Calidad del aire donde se ubica el estadio, calificada "insalubre”

El jueves 16 de julio, la calidad del aire en Nueva Jersey, donde se ubica el estadio para la gran final del Mundial 2026, ha sido calificada como "insalubre para grupos sensibles" por varias plataformas de medición de la calidad del aire.

"Las áreas donde el humo es más denso pueden causar problemas respiratorios. Por lo tanto, quienes sean más sensibles o tengan problemas respiratorios deberían permanecer en interiores el mayor tiempo posible", declaró el meteorólogo de AccuWeather, Alex DaSilva.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró el jueves que el humo estaba creando condiciones de aire insalubres en todo el estado e instó a la población a permanecer en interiores.

El humo de los incendios forestales del norte de Canadá ha sido un fenómeno común durante el verano en amplias zonas de Estados Unidos en los últimos años.

¿Hay riesgos para los jugadores?

Los futbolistas que jueguen en las condiciones de un intenso humo por incendios forestales del domingo podrían enfrentar riesgos para la salud y requerirían una hidratación considerable, según un experto.

"No solo la calidad del aire será pésima, sino que además hará calor, lo que puede causar un estrés extremo en el corazón", afirmó el Dr. Vin Gupta, neumólogo y miembro de la junta directiva de la Asociación Americana del Pulmón.

Detroit registra peor calidad de aire del mundo tras humo

El denso humo de cientos de incendios forestales en Canadá cubrió una franja de Estados Unidos, desde el Medio Oeste hasta el Noreste, el jueves, lo que provocó advertencias de las autoridades para que los residentes permanezcan en interiores siempre que sea posible y eviten el aire acre y perjudicial para la salud.

Detroit registró el jueves 16 de julio de 2026 la peor calidad del aire del mundo, según la empresa de monitoreo IQAir, con un índice de contaminación de 600, el doble del nivel considerado "peligroso" por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA).

Datos federales mostraron niveles peligrosos de humo en Minnesota, Michigan, el norte de Illinois, el norte de Ohio y Ontario, con lecturas desfavorables para la salud en ciudades importantes como Minneapolis, Milwaukee y Toronto. Diez estados reportaron al menos algunas localidades con niveles de contaminación "insalubres", desde Minnesota hasta Maryland, en el sur.

"Es increíble, porque cuando miras afuera piensas que es niebla, y está cubriendo completamente la ciudad, y es humo, porque cuando salimos a la calle arde", dijo Stephanie Villanova, de 33 años, residente de Chicago, mientras daba un paseo matutino por el centro con su padre de 68 años. Ambos llevaban cubrebocas.

Cancelan espectáculos al aire libre

Los espectáculos, ferias y otros eventos al aire libre en Minnesota, incluyendo un concierto de la banda de rock Creed en el Anfiteatro Mystic Lake, a las afueras de Minneapolis, fueron cancelados el jueves debido a la mala calidad del aire, según informó el Minnesota Star Tribune.

Las albercas municipales, los campamentos de naturaleza, los campos de golf y todos los eventos y programas al aire libre programados en Minneapolis también fueron cerrados, anunció la Junta de Parques y Recreación de la ciudad.

HVI