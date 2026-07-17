¿Se Cancela Final España vs Argentina por Humo que Cubre Nueva York Tras Incendios?

Los futbolistas que jueguen bajo estas condiciones podrían enfrentar problemas para la salud y requerirían hidratación considerable, según expertos

¿Cancelarán Final del Mundial 2026 por Humo que Cubre NY tras Incendios en Canadá?Estatua de la Libertad en Nueva York se ve a través de una capa de humo de incendios forestales de Canadá, 16 de julio de 2026 Foto: Reuters

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La calidad del aire en Nueva Jersey, donde se ubica el estadio para la gran final del Mundial 2026, ha sido calificada como "insalubre para grupos sensibles" por varias plataformas de medición de la calidad del aire

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