¿Dónde Jugarán Francia vs Inglaterra? Sede del Partido por Tercer Lugar del Mundial 2026

El Mundial está por terminar, pero antes de la final aún queda el encuentro entre Francia vs Inglaterra, equipos que jugarán el partido por el tercer lugar, en N+ te contamos cuál será la sede.

El partido definirá al tercer mejor equipo del Mundial, además del reconocimiento para el equipo ganador, el encuentro también podría influir en la carrera por algunos premios individuales del campeonato.

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¿Dónde se jugará Francia vs Inglaterra?

El partido por el tercer lugar del Mundial 2026 se disputará en el Estadio sede de Miami, ubicado en el estado de Florida, Estados Unidos.

El encuentro está programado para el sábado 18 de julio, a las 15:00 horas (tiempo del centro de México) y será el penúltimo compromiso del calendario oficial del torneo, un día antes de la final.

Además de definir qué selección se quedará con el reconocimiento del tercer mejor equipo, el encuentro mantiene interés por las distinciones individuales.

Uno de los reflectores estará sobre Kylian Mbappé, quien continúa en la pelea por ampliar su registro goleador y mantenerse en la disputa por los premios ofensivos del certamen. También Ousmane Dembélé podría mejorar su posición entre los máximos anotadores si consigue marcar en este compromiso.

Francia quedó eliminada en las semifinales tras caer 2-0 frente a España, resultado que representó su primera derrota en este Mundial.

Por su parte, Inglaterra se despidió de la posibilidad de disputar el título después de perder 2-1 ante Argentina, en un partido que se definió en los minutos finales.

FBPT