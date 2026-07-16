¿Dónde Jugarán Francia vs Inglaterra? Sede del Partido por Tercer Lugar del Mundial 2026

Francia e Inglaterra se enfrentarán por el tercer lugar del Mundial 2026; te indicamos en dónde será el partido del Mundial un día antes de la final

Kylian Mbappe y Jude BellinghamKylian Mbappe y Jude Bellingham durante sus partidos de semifinales del Mundial 2026. Foto: AP

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