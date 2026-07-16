Taxi Queda a Punto de Caer a Arroyo de Aguas Negras tras Ser Impactado por Camioneta en Córdoba

La mañana de este jueves 16 de julio, un taxi estuvo a punto de caer a un arroyo de aguas negras en la calle 5, justo al respaldo del fraccionamiento Jardines de la Alameda en la ciudad de Córdoba, Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta repartidora de gas, presuntamente registró una falla en el sistema de frenos, lo que provocó que impactara el taxi número económico 803, mismo que fue proyectado contra la estructura de un puente donde finalmente se detuvo y estuvo a punto de caer al arroyo de aguas negras.

Al lugar, llegaron paramédicos de la Cruz Roja para brindar apoyo a tres personas, quienes no requirieron traslado a ningún hospital. Además, autoridades de tránsito arribaron para tomar conocimiento de los hechos y deslindar responsabilidades.

Auto termina volcado en Veracruz

Un hombre circulaba en su auto compacto la mañana de este jueves, sobre avenida Pino Suárez de la colonia Independencia en la ciudad de Veracruz, cuando llegó al llamado puente “Chueco” y terminó volcado.

De acuerdo con lo informado, el dueño del carro color gris empezaba a subir el paso a desnivel y de pronto se apagó, por lo que se empezó a ir de reversa, subió a la guarnición y volcó a un costado. Afortunadamente, el dueño del volante resultó ileso junto con quienes lo acompañaban, y solo fueron los daños materiales que dejó este siniestro.

Tras el hecho, se hizo el llamado al 911 para que se atendiera, arribando elementos de tránsito municipal y Policías quienes tomaron conocimiento, y apoyaron tanto al involucrado como la vialidad. Paramédicos se hicieron presentes solo para valorarlos, y no hubo necesidad de llevarlos a un hospital. Finalmente, una grúa movilizó al auto y lo retiró del lugar para normalizar la circulación.