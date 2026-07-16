Taxi Queda a Punto de Caer a Arroyo de Aguas Negras tras Ser Impactado por Camioneta en Córdoba

Un taxi terminó a pocos centímetros de caer a un arroyo de aguas negras, tras un accidente en la ciudad de Córdoba

Taxi a punto de caer en arroyo en Córdoba. Foto: N+Un taxi quedó a punto de caer en un arroyo en Córdoba. Foto: N+

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En Córdoba, un taxi estuvo a centímetros de caer a un arroyo tras un choque con una camioneta. Afortunadamente, no hubo heridos graves. Más información aquí.

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Impactante Accidente: Taxi al Borde de Caer a Aguas Negras